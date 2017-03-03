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Бывшего пермского министра Ивана Огородова допрашивают сотрудники ФСБ

03 Марта 2017 14:59
В отношении бывшего регионального министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Огородова возбуждено уголовное дело.
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Бывшего пермского министра Ивана Огородова допрашивают сотрудники ФСБ
Речь идёт о части 4 статьи 160 уголовного кодекса России. Это присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц, либо в особо крупном размере.

Сегодня, 3 марта экс-чиновника допрашивают сотрудники ФСБ, проходят обыски в различных местах. По информации из силовых структур всё это связано с расследованием уголовного дела вокруг "Пермского свинокомплекса". Помимо самого Огородова сотрудники ФСБ проводят аналогичные следственные действия с участием управляющего ООО «Птицефабрика «Менделеевская» Андрея Белкина. В отношении него так же возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

В настоящее время никто из фигурантов не задержан. Иван Огородов на телефонные звонки не отвечает, его мобильный телефон выключен. Возможное решение о задержании в порядке ст. 91 УПК РФ силовики примут позже.
Метки: Иван Огородов ФСБ Минсельхоз
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