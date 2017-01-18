18 килограммов наркотика изъяли пермские полицейские

Разработка операции по задержанию наркодилера шла несколько месяцев. В итоге в Свердловском районе Перми удалось взять с поличным молодого человека, в чьем автомобиле находилось 600 граммов наркотика, ещё 17 килограммов обнаружено в квартире подозреваемого. Изъятых наркотиков хватило бы для производства 71-ой тысячи одноразовых доз.



Ст. о/у отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Роль задержанного лица заключалась в том, что он должен был получать от оператора интернет-магазина информацию о месте закладки крупной партии наркотиков. В свою очередь, он должен был забирать их из данных закладок, расфасовывать на более мелкие партии, после чего раскладывать в очередные тайниковые закладки на территории города Перми. О местах закладки информацию он должен был сообщать лицу, от которого он получал указанные партии наркотиков.



В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотических средств в особо крупном размере. Подозреваемому грозит до 20-ти лет лишения свободы.