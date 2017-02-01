12 лет колонии строгого режима за наркотики
01 Февраля 2017 18:17
Свердловский районный суд Перми вынес приговор 24-летнему пермяку, у которого в квартире нашли наркотики.
За сбыт наркотиков - 12 лет колонии строгого режима. В прошлом году полицейские с поличным в подъезде собственного дома задержали молодого человека на улице Клары Цеткин. При обыске в его квартире нашли около 2 граммов наркотика. Ещё 18 тайников-закладок оперативники обнаружили на территории Перми, преимущественно в Индустриальном районе.
24-летний молодой человек нигде не работал, ранее не судим, во время следствия находился под стражей. Свердловский районный суд приговорил его к 12-ти годам лишения свободы и штрафу - 150 тысяч рублей. Наркодилер планирует обжаловать приговор.
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