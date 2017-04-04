За последние пять лет количество рынков в Прикамье сократилось почти втрое

Валерия НАЛЕТОВА, владелец фермерского хозяйства:



- Мы не используем быстрое выращивание. У нас мясо растет 10 месяцев, год. Только на натуральных кормах. Мясо, выращенное на натуральных кормах, - его ешь и его чувствуешь. У тебя всегда остаётся послевкусие, что ты съел мясо.



На рынках поняли, просто так конкуренцию с торговыми сетями выдержать им вряд ли удастся. Если в 2012 году на территории Пермского края было 36 розничных ярмарок, то в 2016-м их осталось только 13. Покупателя привлекают не только маркетинговыми новшествами, но и, что называется, классическими приемами: на рынке вам всегда готовы уступить товар чуть дешевле - умел бы торговаться...



Впрочем, огурчики не чета магазинным не только на вкус. Ценник на рынке выше минимум на 5-10%. Сами продавцы, впрочем, на нехватку клиентов не жалуются. Но это только в продуктовых рядах. Что касается непродовольственных товаров, то по статистике доля покупателей, которые отовариваются сегодня у "уличных ритейлеров", не превышает 15-20%.



Выстроенная логистика, собственное производство и, как следствие, сокращение издержек и конечной стоимости товара - конкурентные преимущества крупных торговых сетей. Плюс к этому, такой формат шопинга молодежь считает более "цивилизованным", - говорят экономисты.



Екатерина АНТИНЕСКУЛ, и.о. зав. кафедрой Маркетинга, доцент кафедры Маркетинга Экономического факультета ПГНИУ:



- Сейчас у нас выходят федеральные сети. У них по себестоимости товар обходится им дешевле, они закупают его дешевле, за счёт того, что у них логистика, затраты на логистику распределяются на больший объём продукции.



С 2013 года количество розничных точек некоторых продовольственных ритейлеров в нашем регионе выросло до 10 раз. Рынки же, по мнению экспертов, в своём традиционном виде могут и вовсе прекратить существование. По аналогии с европейскими странами, ярмарки рискуют превратиться в достопримечательность, куда туристы будут приходить за товарами народного промысла и традиционными яствами. Впрочем, многие с такими прогнозами не согласны.