В Перми в декабре выросли продажи телевизоров и домашних кинотеатров

В декабре прошлого и январе наступившего года, по данным ритейлеров, пермяки решили - самое время приобретать электронику. Выручка от ее реализации выросла в среднем на 10%. Коснулось это телевизоров и домашних кинотеатров. По словам Юрия Волкоморова, пермяки не отказывают себе в комфорте и готовы потратить на оформление домашнего кинозала немалые суммы. Продажи домашних кинотеатров в его магазине в этот период увеличились и вовсе на треть.



Юрий ВОЛКОМОРОВ, директор магазина аудио-видео аппаратуры:



- В последнее время, особенно зимой люди проводят в основном в кругу семьи, отмечают праздники и любят провести время за просмотром кино, прослушиванием музыки. И поэтому в декабре, январе всегда идет рост продаж систем домашних развлечений.



При этом покупатель, как отмечают продавцы, становится все более избирательным. Обычным телевизором уже мало кого удивишь. Сегодня, покупая такую технику, выбирают не только диагональ экрана и ее внешний вид.



Сергей СУРЯДНОВ, заместитель управляющего магазина бытовой техники и электроники:



- Больше контента появляется в высоком качестве, есть же телевизоры теперь уже 4К и 4К-кино выходит в данный момент. Есть новые технологии, люди стали больше стремиться за новыми технологиями, новыми ощущениями.



При этом, как отмечают продавцы, ожидать повышения цен на телевизоры в ближайшее время не стоит. Если курс рубля будет находиться в диапазоне 60-65 рублей, то до июля техника будет вообще дешеветь, а потом снова начнет дорожать. Сегодня самые ходовые модели расходятся в цене в зависимости от ее возможностей. В среднем от 23 до 60 тысяч рублей. Популярность набирают телевизоры с OLED-технологией, но и стоят они в два раза больше, зато и качество соответствующее. По прогнозам экспертов, к 2020 году до 70% телевизоров будут оснащены такой технологией.