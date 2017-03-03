В 2016 году в Перми построили более 50 многоквартирных домов
03 Марта 2017 17:46
В Перми в прошлом году построили больше, чем в 2015-м. На два многоквартирных дома, снова перешагнув рубеж в 50. По статистике альянса "Медиана", в квадратных метрах разница почти пропорциональная.
По размеру (количеству этажей и подъездов) новостройки остались прежними. Редактор интернет-портала о недвижимости Дмитрий Енцов считает, что отрасли удастся сохранить набранные темпы ввода в эксплуатацию.
Дмитрий ЕНЦОВ, редактор интернет-портала о недвижимости:
- Планы соответствуют уровню 2016 года. Т.е. если в городе будет введено не меньше жилья, чем в прошлом году, то можно сказать, что год относительно успешный, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию. К сожалению, запрос не такой высокий, как в докризисные времена. Все девелоперы, все застройщики ориентируются на спрос. Никто не будет просто так строить.
Самый высокий дом, 26 этажей, построен в прошлом году на улице Полевой. Самые низкие - четырехэтажки в микрорайоне Ива.
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