В 2016 году в Перми построили более 50 многоквартирных домов

В Перми в прошлом году построили больше, чем в 2015-м. На два многоквартирных дома, снова перешагнув рубеж в 50. По статистике альянса "Медиана", в квадратных метрах разница почти пропорциональная.

По размеру (количеству этажей и подъездов) новостройки остались прежними. Редактор интернет-портала о недвижимости Дмитрий Енцов считает, что отрасли удастся сохранить набранные темпы ввода в эксплуатацию.



Дмитрий ЕНЦОВ, редактор интернет-портала о недвижимости:



- Планы соответствуют уровню 2016 года. Т.е. если в городе будет введено не меньше жилья, чем в прошлом году, то можно сказать, что год относительно успешный, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию. К сожалению, запрос не такой высокий, как в докризисные времена. Все девелоперы, все застройщики ориентируются на спрос. Никто не будет просто так строить.



Самый высокий дом, 26 этажей, построен в прошлом году на улице Полевой. Самые низкие - четырехэтажки в микрорайоне Ива.