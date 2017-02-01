Спрос на подержанные автомобили в Перми вырос в 2016 году на 6,5%

Владимир РЯЗАНЦЕВ, покупатель:
- Новые - они, примерно, под миллион уже стоят, поэтому тут 600 с небольшим, разница ощутимая. Не хватает определённой суммы денег. Потому и приходится покупать б/ушные. Ну, в принципе, 14-й год - нестарая машина, 2,5 года машине с небольшим, поэтому состояние отличное.
Интерес покупателей к поддержанным автомобилям превращается в массовую тенденцию, констатируют эксперты. Только за минувший год спрос на такой товар в Пермском крае вырос на 6,5%, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ».
И, несмотря на нестабильную экономическую обстановку в стране, потребители смотрят в сторону машин в максимальных комплектациях стоимостью до 600 тысяч рублей.
Алексей НОВОСЁЛОВ, директор автосалона:
- В основном, это те люди, которые сходили в салон, посмотрели цены на новые автомобили, сделали для себя определенные выводы и пошли на вторичный рынок искать автомобили годовалые, двухгодовалые. Если зайти в салоны к официальным дилерам и посмотреть цены на новые автомобили, такие популярные автомобили раньше, как "Солярис", "Киа Рио", "Поло" на автомате. Цена на эти машины выросла настолько, что они приравнялись по цене к внедорожникам, паркетникам на вторичном рынке.
Покупая б/у автомобиль, сэкономить получится, если делать это в меру, отмечают эксперты. Приобретать подержанную машину лучше в проверенных комиссионных магазинах. Ведь там к приёмке товара подходят весьма скрупулёзно: делают полную диагностику кузовных и ходовых элементов автомобиля, химчистку салона и практически всегда - замену лобового стекла. А если почти как новый, то зачем переплачивать?
Дмитрий ГЕРГЕРТ, декан факультета Экономики, менеджмента и бизнес-информатики пермского филиала национального исследовательского университета Высшая школа экономики:
- Автомобиль, когда вы покупаете новый, выезжая из автоцентра, он теряет где-то порядка 20% из стоимости. И, соответственно, разница между потенциальной ценой приобретения и между потенциальной ценой продажи будет достаточно высока. Резкое снижение стоимости происходит в течение первых пары лет, а потом эта разница снижается. Замедляется темп снижения цены.
Потому ввиду экономических соображений чаще и быстрее сегодня берут машины, возраст которых не превышает 2-3 года, отмечают автоэксперты. К слову, последние призывают потенциальных покупателей не медлить с покупкой: возросшая за последний год цена на поддержанные автомобили, в среднем, на 70 тысяч рублей, не сдерживает высокий спрос. Свежевыставленный товар, порой, расходится за 1-2 дня.