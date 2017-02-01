Спрос на подержанные автомобили в Перми вырос в 2016 году на 6,5%

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На новый внедорожник Владимир РЯЗАНЦЕВ копил 3 года, а когда пришёл в салон, понял, что - напрасно: цена выросла в 1,5 раза. Уже чуть было не попрощался с мечтой, но решил заглянуть в комиссионный магазин, где сразу же нашёл подходящий вариант.