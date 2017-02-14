Пермяки не хотят платить по долгам

Директор «ЦЗ Инвест» Владислав Лысенко отмечает, что больше всего неплательщиков находится в Кемерово, Новосибирске и Перми. В декабре 2016 года только половина заемщиков решила расплатиться по долгам. Это самый низкий показатель с начала кризиса. Пермяки решили, что закон «О коллекторской деятельности» изменит работу профессиональных взыскателей, и поэтому с возвратом кредитов можно не спешить, пишут "Известия"
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Вячеслав Белобородов, помощник начальника Главного управления центрального банка РФ по Пермскому краю:
- В последнем месяце 2016 года доля активных заемщиков резко сократилась — до 50%. Заемщики используют разные аргументы, чтобы не платить по кредитам. Игнорируют коллекторов, которых нет в реестре, подают иски о самобанкротстве. Чаще всего на новый закон уповали заемщики, накопившие большие долги.
Эксперты предупреждают, что такое финансовое поведение - неправильно. Оно способствует росту размера пеней и штрафов. В итоге кредитная нагрузка только растет.
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