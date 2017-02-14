(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Пермяки не хотят платить по долгам

14 Февраля 2017 14:50
Перед вступлением в силу закона «О коллекторской деятельности» резко упала активность физических лиц по погашению кредитов.
63
Пермяки не хотят платить по долгам
Директор «ЦЗ Инвест» Владислав Лысенко отмечает, что больше всего неплательщиков находится в Кемерово, Новосибирске и Перми. В декабре 2016 года только половина заемщиков решила расплатиться по долгам. Это самый низкий показатель с начала кризиса. Пермяки решили, что закон «О коллекторской деятельности» изменит работу профессиональных взыскателей, и поэтому с возвратом кредитов можно не спешить, пишут "Известия".

Вячеслав Белобородов, помощник начальника Главного управления центрального банка РФ по Пермскому краю:

- В последнем месяце 2016 года доля активных заемщиков резко сократилась — до 50%. Заемщики используют разные аргументы, чтобы не платить по кредитам. Игнорируют коллекторов, которых нет в реестре, подают иски о самобанкротстве. Чаще всего на новый закон уповали заемщики, накопившие большие долги.

Эксперты предупреждают, что такое финансовое поведение - неправильно. Оно способствует росту размера пеней и штрафов. В итоге кредитная нагрузка только растет.
Метки: кредит Долги
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
14 Февраля