Пермь и Сочи заключили Соглашение о сотрудничестве
05 Апреля 2017 17:49
Впервые в истории Пермь и Сочи заключили соглашение о сотрудничестве. По словам главы нашего города Дмитрия Самойлова, это увеличит количество жителей столицы Прикамья, отдыхающих на черноморском курорте. Кроме того, даст возможность обменяться опытом проведения крупных мероприятий и строительства различных инфраструктурных объектов.
Сочинцы прибыли большой делегацией. Во главе с их мэром Анатолием Пахомовым - депутаты, чиновники, представители санаторно-курортного комплекса и туроператоры.
Анатолий ПАХОМОВ, глава Сочи:
- Мы в 29 городе, региональном центре. Мы прекрасно понимаем, что не все нас хорошо знают, а многие даже побаиваются... Это же Сочи!
Боятся больших цен и отсутствия свободных мест в гостиницах, поясняет руководитель администрации города, который уже называют южной столицей России. Одна из задач визита - развеять мифы об отдыхе в Сочи.
Анатолий ПАХОМОВ, глава Сочи:
- Город Сочи - не дорогой курорт. В РФ мы занимаем 3 место, на первом Крым, потом Геленджик, потом уж Сочи. У нас есть и различные программы - "Открытый юг", которая работает с октября по май и дает возможность оздоравливаться у нас по цене 1400 рублей.
Однако не только южане могут похвастаться своими рекреационными возможностями. Спрос на Пермь тоже растёт, говорят туроператоры.
Оксана БУЛАХ, коммерческий директор национального туроператора:
- Если раньше для нас Пермь была Усть-Качка, то сейчас очень много делается для того, чтобы привлечь туристов и на экскурсионные маршруты и Пермскому краю есть что показать.
Сочинские делегаты отметили, что с удовольствием бы посетили наш город еще раз. "Нынче, в качестве подарка, мы привезли вам солнце", - шутит Анатолий Пахомов. При этом вполне серьезно предлагает обсудить возможность экскурсий его земляков в Пермь.
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