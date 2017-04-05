Пермь и Сочи заключили Соглашение о сотрудничестве

Сочинцы прибыли большой делегацией. Во главе с их мэром Анатолием Пахомовым - депутаты, чиновники, представители санаторно-курортного комплекса и туроператоры.



Анатолий ПАХОМОВ, глава Сочи:



- Мы в 29 городе, региональном центре. Мы прекрасно понимаем, что не все нас хорошо знают, а многие даже побаиваются... Это же Сочи!



Боятся больших цен и отсутствия свободных мест в гостиницах, поясняет руководитель администрации города, который уже называют южной столицей России. Одна из задач визита - развеять мифы об отдыхе в Сочи.



Анатолий ПАХОМОВ, глава Сочи:



- Город Сочи - не дорогой курорт. В РФ мы занимаем 3 место, на первом Крым, потом Геленджик, потом уж Сочи. У нас есть и различные программы - "Открытый юг", которая работает с октября по май и дает возможность оздоравливаться у нас по цене 1400 рублей.



Однако не только южане могут похвастаться своими рекреационными возможностями. Спрос на Пермь тоже растёт, говорят туроператоры.



Оксана БУЛАХ, коммерческий директор национального туроператора:



- Если раньше для нас Пермь была Усть-Качка, то сейчас очень много делается для того, чтобы привлечь туристов и на экскурсионные маршруты и Пермскому краю есть что показать.



Сочинские делегаты отметили, что с удовольствием бы посетили наш город еще раз. "Нынче, в качестве подарка, мы привезли вам солнце", - шутит Анатолий Пахомов. При этом вполне серьезно предлагает обсудить возможность экскурсий его земляков в Пермь.