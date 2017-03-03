Пенсионерам Прикамья начали выдавать банковские карты "Мир"

Напомним, 22 февраля этого года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, касающейся сроков перевода клиентов бюджетной сферы, в том числе и пенсионеров на этот продукт национальной платежной системы. Отметим, что процесс этот добровольный. Кроме того, предусмотрен и достаточно длительный период перехода на новую карточку.



Карта "Мир" - это современное платежное средство, отвечающее потребностям потребителей финансовых услуг и требованиям безопасности. Держателям платежной карты "Мир" доступен весь привычный платежный функционал – от снятия наличных и оплаты покупок в магазинах до перевода средств с карты на карту (в том числе на карты других платежных систем). Уже сейчас по действующему законодательству банки обязаны обеспечивать перевод средств из бюджета и внебюджетных фондов на карты «Мир». В Центробанке отмечают, что банки на территории региона к работе с картой готовы.



Как заявили в Центробанке, уже сейчас все желающие могут получить карту "Мир". В настоящее время выпущено более 7 тыс. экземпляров, с помощью которых проведено свыше 57 тыс. транзакций на сумму 64 млн рублей. Важное что платежная система "Мир" устанавливает для банков-участников более низкие тарифы, чем другие платежные системы. В настоящий момент большинство банков выпускают и обслуживают карты без комиссий. Этот порядок должен сохраниться, и Банк России будет эту ситуацию контролировать.