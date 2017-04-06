Несносные пятиэтажки: хрущевки - самое ликвидное жилье в Перми?

Эксперты говорят, программа по сносу порядка 25 миллионов квадратных метров жилья претендует на статус крупнейшего градостроительного проекта постсоветской России. В Перми сегодня насчитывается более двух тысяч домов хрущевской постройки. И разговоры о сносе части из них вели почти десять лет назад, в районе "Городские горки", но старт проекту так и не был дан.



Наталия ПОПОВА, корреспондент:



- В Перми, как и во всей стране, "хрущевки" появились в конце 50-х годов прошлого века. Большинство из них возводилось как временное жилье. Дома имели тесные квартиры и довольно невзрачную архитектуру. Однако из-за низкой стоимости государство смогло обеспечить жильем советских граждан, которые мечтали перебраться из деревянных бараков в новые комфортное, по тем меркам, квартиры.



Сегодня "хрущевки" действительно в основной массе не соответствуют нормам проживания. Тесные коридоры, маленькие кухни, отсутствие лифтов. Во многих домах требуется ремонт кровли и труб. Однако, несмотря на минусы, эксперты отмечают и преимущества такого жилья. Во-первых, это материал - большинство построек в Перми выполнены из кирпича. Конструкции в некоторых домах позволяют сделать перепланировку в квартире. Хорошее состояние пятиэтажек, в том числе зависит и от того, как УК или ТСЖ следит за домом. Поэтому, покупая квартиру в хрущевке, нужно спрашивать документы и уточнять сроки давности проводимого ремонта.



Татьяна СТРОГАНОВА, почетный архитектор РФ, доцент архитектурно-строительного факультета ПГСХА:



- Во всяком случае, если собираются покупать, приобретать жилье сейчас, в таких домах, имеет смысл узнать произошел ли там капитальный ремонт и в первую очередь интересоваться, что с инженерными сетями прямо в квартире. Если они там поменяны, то это огромный плюс.



В Европе, отмечает Татьяна СТРОГАНОВА, дома "хрущевского" типа пользуются большим спросом. В той же Германии их не сносят, а реконструируют. У нас же, чаще всего такие квартиры - способ вложения денег. Из-за невысокой стоимости, выбирают их также молодые пары, семьи с детьми, или предприимчивые пермяки.



Евгений ЖЕЛЕЗНОВ, директор департамента оценки аудиторской компании:



- Их можно купить и просто сдать в аренду, поскольку они расположены в удобных местах, где развита социальная инфраструктура, транспортная инфраструктура, студенты молодые пары, семьи они предпочитают арендовать квартиры в таких домах.



Прослужить такие дома, говорят эксперты, могут не 50 лет, а все сто, при должном и своевременном ремонте. И все же для многих пермяков сегодня решающим аргументом при выборе между новостройкой и "хрущевкой", является ценовая доступность. За последние несколько лет стоимость вторичного жилья заметно снизилась. А за последние полгода, по данным аналитиков, потеряло в цене еще порядка 3%. Купить однушку в "хрущевке" сегодня можно за 1 млн 800 тысяч рублей. И что немаловажно, говорят эксперты рынка недвижимости, без особых затруднений продать. Что делает это жилье одним из самых ликвидных на сегодняшний день.