Квартира как бизнес

Сергей МЕХОНОШИН, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Пермскому краю:



- Я считаю, что это очень положительная динамика, с каждым годом количество возрастает и сумма тоже. Здесь хотелось бы предупредить, что налоговые органы постоянно проводят контрольные мероприятия по выявлению данных лиц, по привлечению их к декларированию.



Тем не менее, эти цифры лишь малая толика из того, что мог бы получить бюджет региона. По мнению экспертов рынка, аренда жилья остается одной из самых теневых ниш. Более 90% сдающих квартиры в Перми умалчивают о доходах. И так по всей России.



Екатерина ПАХОМОВА, директор агентства недвижимости:



- Объекты, которые сдаются, они не регистрируются, а регистрация объекта обязательна, если снимается жилье сроком более, чем на 11 месяцев. Люди просто продляют сроки действия договора и не регистрируют. Собственники не готовы сегодня платить, хотя это доход. Каждый гражданин он обязан платить подоходный налог.



Законодатели уже не первый год возвращаются к решению этой проблемы. Вопрос платить или не платить, в Европе, к примеру, не стоит, там недобросовестному арендодателю выписывают большой штраф. У нас повысить налоговые сборы пытались и с помощью кнута, и пряника. Теперь же в правительстве решили зайти с другой стороны. Ввести налоговый вычет для лиц, снимающих жилье, предложили Минстрой и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию. По мнению экспертов, еще одним решением проблемы может стать строительство апартаментов.



Екатерина ПАХОМОВА, директор агентства недвижимости:



- У нас еще не сильно этот сегмент в Перми развит, но это интересный бизнес, и в других городах, например, такая форма очень активно используется, когда инвесторы вкладывают деньги, квартиру ее планируют, перепланируют под апартаменты.



Тем не менее, традиционный наем жилья остается пока единственным вариантом для тех, кто не обзавелся собственной квартирой. Тем более, что цены позволяют. За год аренда жилья в Перми подешевела на 17%, в среднем за однушку пермяк платит 15 тысяч рублей. И по прогнозам экспертов, в этом году цены продолжат снижаться, примерно на 3-5 %.