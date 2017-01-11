Как изменятся цены в 2017 году в Перми?

На что точно стоит ожидать повышения цен, так это на овощи и фрукты. Впрочем, в это время года - это не новость.



Екатерина АНТИНЕСКУЛ, кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга ПГНИУ:



- Овощи, фрукты у нас дорожают сезонно, то есть традиционно большее повышение цен у нас идет в январе на виноград, на груши, на овощи, которые у нас не сезонные, помидоры, огурцы, то есть это все традиционно сейчас более дорогие продукты. В целом ожидается более стабильная ситуация в сравнении с прошлыми периодами, инфляционные процессы сглаживаются за последний период.



А значит, резкого скачка цен быть не должно. Ряд продуктов продолжит терять в цене, например, мясо, в частности, свинина, в среднем на 10%. На столько же, но уже прибавят в стоимости молоко и молочная продукция. Стабильность сохранят непродовольственные товары. Одежда так вообще начала дешеветь на фоне начавшихся скидок и распродаж. Предпосылок для роста цен не видят эксперты рынка недвижимости. По их мнению, квартиры в новостройке будут стоить так же, как и в прошлом году, и на вторичном рынке ситуация не сильно изменится.



Евгений ЖЕЛЕЗНОВ, директор департамента оценки аудиторской компании:



- На рынке вторичного жилья, скорее всего, продолжится снижение цен, возможно, оно будет не таким большим, как нам это показал 2016 год, но оно должно быть. Возможно, до определенного какого-то психологического дна ценового, вторичка продолжит снижаться. Если смотреть по 2016 году вторичка показала минус 5-7% по нашим подсчетам, то в в 2017 скорее всего она будет до 5% снижаться.



На 70 копеек до 8 рублей 28 копеек за метр площади вырастет плата за капремонт в пермских многоквартирных домах. А вот что точно подешевеет, так это государственные услуги. Оплатить пошлины через портал госуслуг можно будет со скидкой 30%: дешевле станет, например, оформить загранпаспорт, снять или поставить на учет автомобиль.

