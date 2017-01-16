"Зимний вернисаж" в Перми объединяет мастеров со всех уголков планеты

Этот выпуск мы посвящаем интернациональным командам. Выясним, как образовываются творческие тандемы, как скульпторы из разных стран объединяются в творческие союзы.



Литовец Донатос Моцкус и Инесе Валтере из Латвии познакомились друг с другом в Перми еще в 2012. Оба были участниками летнего фестиваля песочных скульптур. С тех самых пор они команда. Донатос даже переехал в Латвию. Вот так Пермь связала двух скульпторов профессиональными узами.



А вот Элизабет Кристенсен из Норвегии в Перми впервые. И этот первый раз чуть не вышел комом. Ее партнер из Турции не смог вовремя приехать на российский кубок. Так что дальнейшее участие в "Зимнем вернисаже" для самой Элизабет оказалось под угрозой срыва. На помощь норвежскому скульптору пришли организаторы, и отыскали для нее пермского мастера. Вообще городские власти создают для участников Кубка максимально комфортные условия для работы.



Элизабет КРИСТЕНСЕН (Норвегия), участник 5 Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний Вернисаж":



- Меня очень выручили, предложив замену. Сергей - он замечательный профессионал, хоть по-английски он и не говорит, а русским я не владею, но мы умудряемся понимать друг друга при помощи жеста или улыбок, в общем, для меня это необычный опыт.



Немка Франциска Аграваль со своим коллегой Максимом Дюкре из Франции в одной команде - несколько лет. Познакомились на одном из снежных фестивалей на родине Максима. Сработались легко - поэтому часто выступают в паре. Языковой барьер преодолевается интернациональным английским. Холод - лыжными костюмами. Тем более Пермь - райское место, особенно, если сравнить с другими.



Франциска АГРАВАЛЬ (Германия), участник 5 Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний Вернисаж":



- Самая холодная температура, при которой мне приходилось работать - это Лапландия, было -42 градуса. Дело было за полярным кругом, допустим, если ты случайно проливал кофе, то он замерзал на лету. Вот это было испытание не для слабонервных, так что в Перми у вас просто тепло.



Канадец Ларри Макфарлэйн и Константин Кузярин из Красноярска "сконнектились" в интернете, не устояли перед работами друг друга и договорились о сотрудничестве в Перми. В режиме реальной жизни встретились впервые на "Зимнем вернисаже". И кажется, с выбором не ошиблись. Представления о том, каким должен быть космос у канадца и россиянина совпали.



Интернациональные команды среди скульпторов снежной и ледовой скульптуры весьма популярны. Тандем культур, талантов и различных техник, делают интересней самих партнеров и их работы. Напомним, кубок проходит на эспланаде, где располагается самый большой и красивый в России ледовый парк - площадь которого 3,5 гектара. День ото дня он становится только привлекательней. Ведь 20 скульптур появляются прямо на глазах у зрителей! Не упустите эту редкую возможность и приходите понаблюдать за рождением "Космоса". С 9 утра до 7 вечера вас ждет игра огней, солнца, льда и воображения - незабываемое слияние природы и человека.