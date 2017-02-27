В Прикамье прошли масленичные гуляния

Масленица - это все-таки языческий праздник, без гаданий здесь не обходится. Гадают на виновнике торжества, на блине, если ваш блин получился несколько кривоватым, значит, в этом году что-то пойдет не так, ну а если он получился ровным и гладким, значит, все пойдет прекрасно.



Чем щедрее хозяева, тем успешней должен быть год. Поэтому угощают не только родственников, знакомых, но и случайных прохожих. Масленица - это не только про еду, это еще и демонстрация силы и удали. Соревнования в виде игр и забав. За их разнообразие, чудесную атмосферу и природную красоту места.



В этом году самым юным покорителем масленичного столба в Усть-Качке стал третьеклассник Денис БАБЫКИН. Мальчик серьезно занимается легкой атлетикой, плаванием и самбо. Результат - путевка на курорт.



Кроме игр на силу и ловкость в ходу песни и хороводы. Вольный воздух празднества во все времена был хорошим поводом для новых знакомств.



Специально для соломенной Масленицы, которую предадут огню в конце праздника, приносят ленточки. Это одновременно и подношение, и избавление от надоевших, как затянувшаяся зима проблем.