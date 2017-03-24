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В Прикамье определились финалисты конкурса Учитель года.

24 Марта 2017 19:58
Стали известны имена финалистов регионального этапа всероссийского конкурса "Учитель года"
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Это представители 16-ти муниципалитетов. Больше всего преподавателей английского языка, физики и физкультуры. Максим Расторгуев тоже будет бороться за победу. Он даёт уроки музыки и искусства.

Максим Расторгуев, учитель музыки и искусства школы "Дуплекс":

- Это огромный трамплин для профессионального роста. Для своих скрытых талантов. Конкурс дает возможность увидеть себя со стороны.

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49 конкурсантов распределены по 7-ми номинациям. Самые престижные - "Учитель школы" и "Педагог детского сада". В этом году впервые отдельно отметят лучшего молодого учителя.

Лариса Калинчикова, начальник управления общего образования Министерства образования Пермского края:

- Конкурс проходит 28-й раз, тем не менее, есть инновации: впервые выдвинута номинация для учителей, которые работают менее трех лет.

Краевой финал пройдёт с 11 по 13 апреля. Абсолютный победитель получит премию в размере полумиллиона рублей.
Метки: Учитель года
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