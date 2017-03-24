В Прикамье определились финалисты конкурса Учитель года.

Это представители 16-ти муниципалитетов. Больше всего преподавателей английского языка, физики и физкультуры. Максим Расторгуев тоже будет бороться за победу. Он даёт уроки музыки и искусства.Максим Расторгуев, учитель музыки и искусства школы "Дуплекс":- Это огромный трамплин для профессионального роста. Для своих скрытых талантов. Конкурс дает возможность увидеть себя со стороны.

49 конкурсантов распределены по 7-ми номинациям. Самые престижные - "Учитель школы" и "Педагог детского сада". В этом году впервые отдельно отметят лучшего молодого учителя.Лариса Калинчикова, начальник управления общего образования Министерства образования Пермского края:- Конкурс проходит 28-й раз, тем не менее, есть инновации: впервые выдвинута номинация для учителей, которые работают менее трех лет.Краевой финал пройдёт с 11 по 13 апреля. Абсолютный победитель получит премию в размере полумиллиона рублей.