В Прикамье определились финалисты конкурса Учитель года.

Это представители 16-ти муниципалитетов. Больше всего преподавателей английского языка, физики и физкультуры. Максим Расторгуев тоже будет бороться за победу. Он даёт уроки музыки и искусства.
Максим Расторгуев, учитель музыки и искусства школы "Дуплекс":
- Это огромный трамплин для профессионального роста. Для своих скрытых талантов. Конкурс дает возможность увидеть себя со стороны.
49 конкурсантов распределены по 7-ми номинациям. Самые престижные - "Учитель школы" и "Педагог детского сада". В этом году впервые отдельно отметят лучшего молодого учителя.
Лариса Калинчикова, начальник управления общего образования Министерства образования Пермского края:
- Конкурс проходит 28-й раз, тем не менее, есть инновации: впервые выдвинута номинация для учителей, которые работают менее трех лет.
Краевой финал пройдёт с 11 по 13 апреля. Абсолютный победитель получит премию в размере полумиллиона рублей.
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