В Пермском театре оперы и балета выходит новая версия сказки "Золушка"

Это спектакль в спектакле. Очень смешной и трогательный, с магией театрального закулисья. Это замечательная возможность познакомиться с хореографией свойственной советскому балету.



Алексей Мирошниченко вплел в танцевальный текст пластические цитаты, характерные для того времени. «Двойная рыбка», «флажок», «ласточка» — часть этих поддержек сегодня уже не в ходу.



Алексей Мирошниченко, главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета:



- Бесстрашные бросания балерин на партнеров в воздухе, выжимания в большие позы. Мы стремились в космос, мы хотели победить разруху, нищету.



Советская "Золушка" - это ностальгия по прошлому. Не сказка в привычном понимании слова, а драма, через ее призму - рефлексия над собственной жизнью и историей балетного мира и страны в целом. Прием "театр в театре" позволяет воплощать действие и в советских реалиях и в пространстве волшебной сказки. Главная героиня спектакля — юная балерина Вера Надеждина, которая готовит партию "Золушки" в новом балете. На ее руку и сердце претендуют сразу два принца — звезда Парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий балетмейстер Юрий Звездочкин. Нелегкий выбор разрешается просто: за героиню его делает само время и окружение. За визуальное соответствие спектакля эпохе отвечает художник Татьяна Ногинова, которой пришлось подготовить больше 600 костюмов.



Татьяна НОГИНОВА, художник по костюмам Пермского театра оперы и балета:



- Мы признательны всем пермякам, которые помогли нам собрать одежду для этого.



Завершается балетная драма в Перми. И это не случайно. Во-первых, Сергей Прокофьев закончил клавир "Золушки" в 1943 году, после поездки в Пермь, куда был эвакуирован Театр имени Кирова. Во-вторых, продолжая линию главных балетмейстеров театра Марата Газиева, Николая Боярчикова, Георгия Алексидзе, Кирилла Шморгонера, этим спектаклем Алексей Мирошниченко формирует особый "пермский контекст".