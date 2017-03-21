В Пермском кафедральном соборе стали проводить экскурсии

Выбор экскурсовода стал не случайным. Александра Пестова начинала заниматься изучением религиозного наследия нашего края задолго до того времени, как о нём стали хотя бы вскользь упоминать в разговорах или же научных статьях. Избрав некогда запретную «православную тематику» в качестве дипломной работы ей удалось докопаться до самых неожиданных открытий без одиозного соперничества и конкурирования со стороны коллег. Зато сейчас все те люди, которым повезло услышать её лекции, или же побывать на экскурсиях участием Александры Пестовой надолго красочно запомнят удивительную историю храма, казалось, что уже забытого и превратившегося в «здание со шпилем».



Подобные экскурсии для гостей и жителей Перми планируется сделать регулярными, чтобы каждый из нас хотя бы немного стал путешественником по истории, обратив свой взгляд на окружающий увлекательный мир.