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В Перми закрыли ледовый городок

28 Февраля 2017 09:34
"Эко-сад" посетили 410 тысяч человек. Гуляние на Масленицу стало последним крупным мероприятием, которое прошло в ледовом городке.
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В Перми закрыли ледовый городок
В этом году площадка имела экологическую тематику. Комплекс включал в себя 21 объект. В том числе горки, ловушки, лабиринт. Пермский объект в мэрии назвали самым большим по занимаемой территории зимним городком в России.

Екатерина АСКАРОВА, генеральный директор агентства социокультурных проектов:

- В этом году фигуры городка были изображены таким образом, чтобы мы могли заинтересовать и развлечь все возрастные группы. Для самых маленьких в этом году было заготовлено в два раза больше объектов, чем в прошлом году.

По данным открытых источников, нынче городок установил своеобразный рекорд по продолжительности работы. В прошлом году развлекательная площадка на эспланаде была закрыта 14 февраля. На ней побывали 370 тысяч человек.

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Сейчас на территории эспланады начался демонтаж 40 конструкций. Будет вывезено более 100 фургонов со льдом. После этого подрядчик приступит к восстановлению газона. Окончательно прибрать территорию планируется лишь к концу марта.

Метки: Ледовый городок
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