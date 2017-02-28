В Перми закрыли ледовый городок

В этом году площадка имела экологическую тематику. Комплекс включал в себя 21 объект. В том числе горки, ловушки, лабиринт. Пермский объект в мэрии назвали самым большим по занимаемой территории зимним городком в России.Екатерина АСКАРОВА, генеральный директор агентства социокультурных проектов:- В этом году фигуры городка были изображены таким образом, чтобы мы могли заинтересовать и развлечь все возрастные группы. Для самых маленьких в этом году было заготовлено в два раза больше объектов, чем в прошлом году.По данным открытых источников, нынче городок установил своеобразный рекорд по продолжительности работы. В прошлом году развлекательная площадка на эспланаде была закрыта 14 февраля. На ней побывали 370 тысяч человек.





Сейчас на территории эспланады начался демонтаж 40 конструкций. Будет вывезено более 100 фургонов со льдом. После этого подрядчик приступит к восстановлению газона. Окончательно прибрать территорию планируется лишь к концу марта.

