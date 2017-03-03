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В Перми выбирают площадку для строительства нового здания театра оперы и балета
03 Марта 2017 23:50
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Перми состоялось закрытое совещание, посвященное строительству нового здания театра оперы и балета.
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