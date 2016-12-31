В Перми стартовал конкурс снежных и ледовых скульптур

В Перми начался пятый "Зимний вернисаж", на который съехались ваятели снежно-ледовой скульптуры из 14 стран. 40 участников. 20 команд. Все прошли жесткий конкурсный отбор. Зима для скульпторов - время кочевья по фестивалям, из одной холодной страны в другую. Остальные девять месяцев - профпереориентация, но обязательно тождественная ледяной страсти.



Ларри МАКФАРЛЭЙН, участник 5 Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" (Норвегия):



- У меня очень много профессий. Я и пекарь, и повар, и владелец сети ресторанов. К тому же я байкер, а ледовой скульптурой занимаюсь уже 36 лет. У льда и скорости очень много общего, прежде всего - свобода. Свобода творчества, при условии мастерского подхода к делу.



Для начала - знакомство с городскими достопримечательностями, чтобы основательно проникнуться пермским духом. В программе - примерка знаменитых соленых ушей и посещение бронзового медведя. На удачу трут косолапому нос. Главное, конечно, - участие, но победить в конкурсе очень хочется. В этом году тема "Зимнего вернисажа" - "Космос". Не только тот, что в иллюминаторе, но и тот, который внутри каждого из нас.



Константин ЕВДОКИМОВ, участник 5 Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" (Россия):



- Я посмотрел на эту тему с точки зрения новой жизни, когда женщина дает новую жизнь ребенку. Зарождение ребенка внутри человека - это целый космос.



Тема "Космоса" заявлена не ради красного словца. Пермский край - это, конечно, и бескрайняя млечность снегов, которая так легко сопоставима с бесконечностью звездной вселенной. Но все-таки наш город имеет самое что ни на есть прямое отношение к освоению мироздания. Неслучайно городские власти горячо поддерживают "Зимний вернисаж".



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- У нас есть целый технологический кластер, научный, который называется "Технополис "Новый Звездный", который объединяет предприятия аэрокосмической отрасли, но и не будем забывать, что в далеком 1965 году "Восход-2" совершил внештатную, но успешную посадку в нашей Пермской области. Я уверен, что такое сочетание факторов даст участникам новый толчок, принесет им успех, а зрители по достоинству оценят все работы, которых мы будем ждать с нетерпением.



У "Пигмалионов" Кубка всего 5 дней, чтобы превратить глыбы льда и снега в безупречные изваяния. С погодой скульпторам повезло, для работы установившаяся температура идеальна. Не слишком холодно для участников и оптимально для материала. Рабочий день фиксирован. С 9 утра до 7 вечера. Нон-стоп марафон на выносливость и мастерство. Лаборатория под открытым небом - обмен опытом и своеобразный университет для всех участников Кубка. А для всех нас - "Зимний вернисаж" - неповторимая возможность увидеть, как одновременно рождаются два десятка таких непохожих друг на друга вселенных.