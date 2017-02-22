В Перми состоялась премьера самого масштабного в России детского балета

Хореографическая школа "Фуэте", ее преподаватели - экс-солисты Пермского театра оперы и балета вывели на сцену своих воспитанников в спектакле по мотивам произведения Андерсена. Дети готовились к сказке полтора года.



Роскошные костюмы ручной работы, удивительные декорации, отточенная техника движений, глубокая проработка образов. Задействовать сотни детей для одного спектакля получилось за счет оживления предметного мира сказки. Танцуют розы в бабушкином саду, льдинки, река и даже иней. Над спектаклем работали режиссеры-постановщики Дмитрий Четин и Александра Кокшарова. Оба - студенты ГИТИСа.



Дмитрий Четин, режиссер-постановщик спектакля "Снежная королева":



- Замечательная музыка Глазунова, мы ее специально собрали. Глазунов не писал балет "Снежная королева", мы взяли часть его балета "Времена года", части симфоний, концертные вальсы, эксклюзивные декорации. Это все создает волшебную атмосферу.



Первая частная школа хореографии Fouette создана 9 лет назад. И это уже третья её постановка на сцене театра оперы и балета. Основной постулат обучения в школе - занятия в удовольствие, а вот результат, судя по "Снежной королеве", все-таки сказочный.