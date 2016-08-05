В Перми презентуют книгу к 100-летию революции

Такое ощущение, что пермяки того, что наступили большие перемены и вовсе не заметили. Революция, которую в учебниках укладывают в строгие временные границы, застала наших земляков за самыми повседневными делами.



Андрей БОРИСОВ, директор Государственного архива Пермского края:



- Пермская губерния - это та территория, которая революцию восприняла со скепсисом. За исключением разве что Мотовилихи. Отсюда, после того, как к власти пришли большевики и когда советская власть наступила, это со стороны новой власти уже скептическое отношение к Перми.



А пока на снимках из фондов архива город до кровавых событий 18-го года. Город, в котором вполне отчетливо пульсирует предпринимательская жилка. Вышка, Мотовилиха - рабочие районы. Но и здесь живут по большей части неплохо. Потому что на земле - хозяйство ведут наряду с работой в цехах. Да и пейзажи сплошь какие-то другие. Не те, что после.



Люди - не профессиональные историки, - продолжает Андрей БОРИСОВ, - они просто живут. И вот эту "просто жизнь" в архиве и хотели показать. В альбоме "Пермский 1917-й год" не только уникальные фотографии. Но люди и время! А то, как изображения систематизированы - как будто имеет эффект присутствия и помогает ощутить себя современником их авторов.



Станислав УЛАНОВ, корреспондент:



- В подписях к фотографиям в издании "Пермский 1917-й год" разве что указания на место, время съемок, автора и порядковый номер фото в фондах ГАПК. Подписей, характеризующих происходящее на снимках, вы здесь не найдете. А все потому что даже спустя столетия оценки тех событий в обществе разнятся до диаметрально противоположных. А значит пусть каждый читает историю своими глазами, решили авторы-составители этого издания.



Тираж первого издания Государственного архива Пермского края - всего 500 экземпляров. Но это богатый опыт, который может быть востребован и в других проектах. В первую очередь, познакомиться с книгой "Пермский 1917-й год" получат возможность посетители школьных и студенческих библиотек.



Официальная презентация книги состоится в стенах Государственного архива во вторник 31 января. В 14 часов.