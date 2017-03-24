В Перми празднуют весенний Новый год

В честь этого праздника Кисмат Исмаилов исполнил на сцене традиционную композицию "Наргиз", - песню о пробуждении цветов после долгой зимы.



Кисмат ИСМАИЛОВ, азербайджанский певец:



- В Азербайджане в это время рождается цветок. У него жизнь - только один месяц. У него безумно ароматный запах!



Несравненным, по мнению зрителей, был и традиционный танец восточных народов, лезгинка. В исполнении 6-летнего Наиля ГУЛУЕВА. Столь отточенных движений мальчик добился путём ежедневных многочасовых тренировок.



Организатором праздника выступило региональное отделение "Всероссийского азербайджанского конгресса". В Пермь на торжество были приглашены члены более 100 национальных диаспор с 18 городов России.



Чингиз ИСАЕВ, председатель Пермского регионального отделения "Всероссийского азербайджанского конгресса":



- Мы хотели показать, что Пермь - это город культуры. Тут все вне зависимости от национальностей, религии, вероисповедания. Тут все народы живут дружно.



По народным традициям празднование Навруз байрам продолжается сразу несколько дней подряд. В Перми гулянья продлятся до конца этой недели.