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В Перми празднуют весенний Новый год

24 Марта 2017 13:28
Праздничный стол с пахлавой, пловом и куриными яйцами. Навруз байрам на востоке - это одновременно Новый год и торжество весны.
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В честь этого праздника Кисмат Исмаилов исполнил на сцене традиционную композицию "Наргиз", - песню о пробуждении цветов после долгой зимы.

Кисмат ИСМАИЛОВ, азербайджанский певец:

- В Азербайджане в это время рождается цветок. У него жизнь - только один месяц. У него безумно ароматный запах!

Несравненным, по мнению зрителей, был и традиционный танец восточных народов, лезгинка. В исполнении 6-летнего Наиля ГУЛУЕВА. Столь отточенных движений мальчик добился путём ежедневных многочасовых тренировок.

Организатором праздника выступило региональное отделение "Всероссийского азербайджанского конгресса". В Пермь на торжество были приглашены члены более 100 национальных диаспор с 18 городов России.

Чингиз ИСАЕВ, председатель Пермского регионального отделения "Всероссийского азербайджанского конгресса":
  
- Мы хотели показать, что Пермь - это город культуры. Тут все вне зависимости от национальностей, религии, вероисповедания. Тут все народы живут дружно.

По народным традициям празднование Навруз байрам продолжается сразу несколько дней подряд. В Перми гулянья продлятся до конца этой недели.
Метки: Навруз байрам праздник
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