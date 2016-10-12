В Перми появится новый памятник

С 1941 по 1945-й на наших заводах сосредоточилось более трети советского машиностроения и металлообработки. А на поля сражений отправились полмиллиона наших земляков. Среди них был и добровольческий танковый корпус, освободивший от фашистов 14 городов от Орла до Праги. Потому их подвиг был первым увековечен в мемориальном комплексе на ул. Сибирской.



Татьяна ЧЕСНОКОВА, директор городского центра охраны памятников г. Перми:



- Спроектирован и возложен первый камень был в 58-м году. Выглядел он не так, как мы привыкли видеть его сейчас. Это был постамент и, собственно, танк. Потом постепенно-постепенно памятник обрастал, обживался, появился барельеф, появилась стела, появился Вечный огонь.



Позже к юбилеям важнейших событий войны на территории Перми с 65 по 85 гг. возвели около 50 военных памятников. Среди них - пушка при въезде в Мотоволиху, мемориалы «Тыл - фронту» у ДК им. Кирова в Закамске и - "Героям фронта и тыла" - на эспланаде. Сегодня в городе около 100 мест, посвященных памяти ВОВ, в крае - свыше 500. 26 из них были отреставрированы к 70-летию победы. К 75-летней годовщине эти объекты планируют преображать и дальше.



Татьяна ЧЕСНОКОВА, директор городского центра охраны памятников г. Перми:



- Есть такие памятники, как "Тыл фронту". Это очень интересный площадной объект. Замечательно был отреставрирован барельеф с применением современных материалов. И для того, чтобы объект всё-таки выглядел более современным. Там, где сейчас бетонная плитка, например, положить гранит. Чтобы это было более эстетичным и более притягательным местом.



За последние годы в Перми появились и современные памятники, посвящённые победе в Великой Отечественной. Например, монументальный объект в микрорайоне Парковый, адресованный детям, участвовавшим в войне. Его возведение финансировали сами граждане. В этом году заканчивается реставрация барельефа напротив ДК Солдатова: там появятся памятные доски с фамилиями героев, трудившихся в 41-45-м на "Пермских моторах".



Михаил НЕЧАЕВ, доцент кафедры Государственного управления и истории ПНИПУ, кандидат исторических наук:



- Если у нас около 300 героев советского союза, а в городе Перми 65 мемориальных досок, то можно себе представить, какой объём работы, может, здесь предстоит быть!



В ближайшее время в Перми появятся и новые памятники - уже точно в сквере на пересечении улиц Швецова и Сибирской возведут мемориальную композицию "Солдат России" - её установку городской совет по топонимике согласовал в прошлом году.