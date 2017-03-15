В Перми подвели итоги конкурса детских рисунков "Разноцветный мир"

Все ребята - ученики школы рисования, которая уже семь лет работает при Доме художника. Сотни невероятно талантливых рисунков детей в возрасте от 4 до 16 лет заставили членов жюри не раз поспорить между собой, прежде чем прийти к консенсусу.



В конкурсе 4 возрастные группы. В каждой 3 места. Приз зрительских симпатий. Специальные подарки от каждого члена жюри. Театр юного зрителя, например, своему фавориту подарил возможность персональной выставки в самом театре. Среди призов - альбомы по искусству. Победители на седьмом небе.



Как и положено в большой дружной семье вниманием никого не обошли. Каждый маленький художник услышал из уст мэтров живописи свое имя и самое главное - признание таланта.