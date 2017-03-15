В Перми подвели итоги конкурса детских рисунков "Разноцветный мир"
15 Марта 2017 15:12
На выставке в Доме художника собралась одна большая семья живописцев. Поводом для общей встречи стал итог конкурса детских рисунков "Разноцветный мир". Мир во всей полноте красок, такой яркий, каким его может видеть только ребенок.
Все ребята - ученики школы рисования, которая уже семь лет работает при Доме художника. Сотни невероятно талантливых рисунков детей в возрасте от 4 до 16 лет заставили членов жюри не раз поспорить между собой, прежде чем прийти к консенсусу.
В конкурсе 4 возрастные группы. В каждой 3 места. Приз зрительских симпатий. Специальные подарки от каждого члена жюри. Театр юного зрителя, например, своему фавориту подарил возможность персональной выставки в самом театре. Среди призов - альбомы по искусству. Победители на седьмом небе.
Как и положено в большой дружной семье вниманием никого не обошли. Каждый маленький художник услышал из уст мэтров живописи свое имя и самое главное - признание таланта.
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