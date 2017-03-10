В Перми открылся VII межрегиональный форум «Мусульманский мир»

Талгат ТАДЖУДДИН, Верховный муфтий России:



- Торжественные выставки и открытия, конференции, семинары. Это добрая традиция, которую заложили 7 лет назад.



В программе форума: научные конференции, выставка работ ремесленников, ярмарка товаров. Все, что относится к современной жизни мусульман. По словам депутата городской думы Юрия Уткина, задача подобных мероприятий - объединение людей, развитие межрегиональных связей.



В создании благоприятного межнационального климата участвуют и социально ответственные предприятия. Сегодня Пермь - один из лидеров в деле создания межнационального согласия, отметил на открытии форуму исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников. Уже более 15 лет эффективно работает система мониторинга по вопросам межнациональных отношений. Ее практика широко используется и на федеральном уровне.



Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:



- Очень важно, что в крае, где проживает 140 представителей национальностей, где более 150 тысяч человек исповедуют ислам, есть такое мероприятие, которое каждый год нас всех собирает.



Работа форума "Мусульманский мир" в выставочном центре "Пермская ярмарка" на шоссе Космонавтов продлится до воскресенья.