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В Перми открылся VII межрегиональный форум «Мусульманский мир»

10 Марта 2017 11:54
Седьмой межрегиональный форум "Мусульманский мир" в Перми. Более тысячи человек со всей страны. Здесь собрались представители культуры, общественники, руководители религиозных конфессий.
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Талгат ТАДЖУДДИН, Верховный муфтий России:

- Торжественные выставки и открытия, конференции, семинары. Это добрая традиция, которую заложили 7 лет назад.

В программе форума: научные конференции, выставка работ ремесленников, ярмарка товаров. Все, что относится к современной жизни мусульман. По словам депутата городской думы Юрия Уткина, задача подобных мероприятий - объединение людей, развитие межрегиональных связей.

В создании благоприятного межнационального климата участвуют и социально ответственные предприятия. Сегодня Пермь - один из лидеров в деле создания межнационального согласия, отметил на открытии форуму исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников. Уже более 15 лет эффективно работает система мониторинга по вопросам межнациональных отношений. Ее практика широко используется и на федеральном уровне.

Максим РЕШЕТНИКОВ, врио губернатора Пермского края:

- Очень важно, что в крае, где проживает 140 представителей национальностей, где более 150 тысяч человек исповедуют ислам, есть такое мероприятие, которое каждый год нас всех собирает.

Работа форума "Мусульманский мир" в выставочном центре "Пермская ярмарка" на шоссе Космонавтов продлится до воскресенья.
Метки: Мусульманский мир Решетников Губернатор
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