В Перми меняется формат ночных развлечений

В краевой столице сейчас более 100 ночных увеселительных заведений различных направлений. Что и подтверждает разброс предпочтений относительно их формата среди горожан.



Ночных клубов, таких, какими они были еще несколько лет назад, стало существенно меньше. На голодных желудок лучше не делать ничего, и отдыха это тоже касается.



Валерия ЕРМАКОВА, корреспондент:



- Расслабиться, выплеснуть свою энергию, потанцевать, встретить старых знакомых и пообщаться можно в танцевальных ресторанах и кафе-барах. Формат, когда поздний ужин перетекает в посиделки, а уже только потом в танцы, стал более актуальным.



Активно барная культура в Перми начала развиваться порядка 4-5 лет назад и пришла она к нам из Северной Америки и Европы.



Николай КАНИЩЕВ, бар-менеджер:



- Тусовка стала более уютной, более домашней, приятной. Люди сейчас хотят чего-то более тесного. Быть ближе к барменам, к гостям в целом. Создаются такие тусовки, где очень вкусно, тесно и весело. Все меньше и меньше очень пьяных людей в заведениях. Все больше позитивных, общающихся людей, которые стоят с бокалом напитка и что-то обсуждают.



Лучше меньше, да лучше. По такому принципу меняются заведения их в городах края. Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур и Лысьва - в каждом из крупных населенных пунктов региона их от 5 до 15.



Николай КАНИЩЕВ, бар-менеджер:



- Понятно, что там идут в других направлениях. Например, в миллионниках идет развитие в пабах, винные бары, ресторанчики демократичные. А как раз в более маленьких городах развиваются уютные маленькие кафе, либо пивные. Простые веселые пивные, где ребята, тоже возраста до 30 лет могут классно провести время. За легкими мясными блюдами, стаканчиком пива или какого-нибудь русского вина. Русское виноделие тоже начинает развиваться сейчас.



А вот деревенские дискотеки все еще не теряют колорита среди своих посетителей. В селах и поселках Пермского края такой формат по-прежнему превалирует, говорят работники индустрии развлечений. Ну, а в краевой столицы в ближайшее время будут открываться заведения с уклоном на еду. Коктейль-бары заняли свою нишу, а вот культура доступных кулинарных изысков, пока хромает.