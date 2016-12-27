В Перми были вручены награды за лучшее новогоднее оформление города
28 Декабря 10:56
В этом году дизайнеров так и тянет в лес. Что ни витрина, то лесной уголок. В тренде - натуральные украшения из веток, шишек, лесных ягод, самшита и древесной коры.
Магазины соревнуются в оформлении, кто кого "новогоднее" - Снегурочка на запорожце или стая пингвинов? По традиции, лучших назовет конкурс-смотр, который ежегодно проводит администрация Перми.
Юлия НЕФЁДОВА, пиар-директор магазина и салона красоты "Золотая роза":
- Конкурс в преддверии замечательного дня, замечательных праздников - Нового года, и поэтому с такой теплотой нам хотелось чуть-чуть тоже украсить город, поэтому мы с огромным удовольствием приняли участие в этом.
Обязательное условие для участия в конкурсе - оформление витрин, парадного входа и прилегающей территории. Жюри определило лучших в 10 номинациях.
Татьяна КОРОВИНА, продавец-консультант магазина "Дикая кошка":
- Естественно, нам нравится дарить радость людям, когда они приходят, они фотографируются или просто приходят - говорят, как у вас хорошо. Нам это доставляет большое удовольствие.
На конкурс поступило 93 заявки. По решению главы Перми Дмитрия Самойлова значительно увеличен призовой фонд. Главная награда - робот "Промобот".
Виктор АГЕЕВ, заместитель главы администрации Перми:
- Мы постарались сформировать призовой фонд, который был бы каким-то мотиватором. Мы убеждены, что главным стремлением является сделать город красивым, и стремление привлечь внимание, улучшить свой бизнес.
Профессиональные пробы "Домашний электрик" не прошли даром. Подшефная школа предприятия «Искра» создает новогоднее настроение в самом центре Орджоникидзевского района. Творческий подход и вклад предприятия в развитие инженерной школы оценило жюри. Гран-при решено передать ученикам.
Валентина ФИЛИПОВИЧ, директор инженерной школы № 16:
- Конечно, мы необыкновенно рады и я представляю, с каким восторгом дети увидят вот этот приз, с такой радостью жду, потому что инженерная школа, что связано с роботами - это нам очень близко.
Проведение смотра-конкурса на лучшее оформление к Новому году стало традицией начиная с 1997 года. Среди промышленных предприятий победу одержали нефтяники. "Лукойл-Пермь" удивил пермяков сказочными вратами, где переплелись образы пермских богов и звериного стиля. Теперь это одно из любимых мест для новогодних селфи.
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