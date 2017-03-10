В Пермь привезли святыни Белой горы

Людмила ПОТЁМКИНА:



- Переночевать было негде. Подходят местные жители. Сидим там с девушкой одной... "Где мы ляжем сегодня спать, - говорит, - места в храме не осталось!". Я говорю: "Да бог управит!". И подходит тут же бабушка и предлагает нам: "Пойдёмте ко мне. Я баню истопила! И перинку постелила". То есть стоит только заикнуться о чём-то - обязательно всё Бог устроит!



Святыни с Белой горы привезли в Пермь в честь 120-летия Свято-Николаевского мужского монастыря и 100-летия Крестовоздвиженского собора.



Кирилл ДИЕВ, корреспондент



- Белогорский мощевик был доставлен в Прикамье ещё в начале 20 века. Он состоит из 11-ти деревянных крестов, в которые впаяны мощи 55 святых. Причём некоторые из них жили ещё в первом столетии нашей эры.



До начала прошлого века мощи были "разбросаны" по 3-м точкам нашего материка: на святой горе Афон, в Иерусалиме и в Киевских пещерах. В многомесячную поездку за святынями в 1908 году отправился наш соотечественник, игумен Серафим КУЗНЕЦОВ. На долгое и опасное путешествие он решился ради дела государственной важности!



Юрий КИЩУК, руководитель информационного отдела Пермской епархии:



- Игумен Серафим КУЗНЕЦОВ предпринял такой жест, скажем так, по отношению к наследнику престола, цесаревичу Алексею, в серебряный крестик-мощевик были вложены мощи Георгия Победоносца, Анны Предтече и частица животворящего Креста Господне. Этот крестик был затем вручён, скажем так, с благословения императора Николая Цесаревичу Алексею.