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Цыпкин в Перми: "Соцсети - это возможность передать привет своим потомкам"

13 Февраля 2017 12:20
Из профиля в социальных сетях можно узнать если не всё, то очень многое. Где человек родился, учился, работает, кто его друзья, чем любит заниматься в свободное время.
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Понятия "частная жизнь" больше не существует. Все наружу, как в реалити-шоу. Так что, отправляя резюме, подумайте, а что у вас на странице. Ведь работодатели их сканируют сегодня в первую очередь.

"Социальные сети - это наши электронные дневники, - говорит Александр Цыпкин. Мы первое поколение, получившее к ним доступ. Соцсети - это возможность передать привет своим потомкам".

Александр ЦЫПКИН, консультант по стратегическим коммуникациям, колумнист, писатель:

- Наш аккаунт будет воспитывать наших детей, даже после того как мы умрем. Ни детей, а правнуков, которые никогда нас не увидят. Будут читать, и мы будем их воспитывать через века. Мы пока просто не отдаем отчет. Думайте, что вы создаете на века эту личность.

По словам Александра Цыпкина, чтобы не запутаться в социальных сетях интернет-голодание просто необходимо. Так называемые разгрузочные дни позволяют бороться с социальной зависимостью.

Соцсети детям, да и взрослым - не игрушки. Да, они могут помочь в карьере и наладить личную жизнь, но они же могут и всё разрушить. Теперь у нас сотни друзей по всему миру. А когда есть такой выбор все сложнее конкурировать и доказывать, что ты лучший. Социальные сети - это наше отражение в зеркале. И каким его увидят окружающие зависит исключительно от нас самих.
Метки: Цыпкин Пермь
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