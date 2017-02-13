Цыпкин в Перми: "Соцсети - это возможность передать привет своим потомкам"

Понятия "частная жизнь" больше не существует. Все наружу, как в реалити-шоу. Так что, отправляя резюме, подумайте, а что у вас на странице. Ведь работодатели их сканируют сегодня в первую очередь.



"Социальные сети - это наши электронные дневники, - говорит Александр Цыпкин. Мы первое поколение, получившее к ним доступ. Соцсети - это возможность передать привет своим потомкам".



Александр ЦЫПКИН, консультант по стратегическим коммуникациям, колумнист, писатель:



- Наш аккаунт будет воспитывать наших детей, даже после того как мы умрем. Ни детей, а правнуков, которые никогда нас не увидят. Будут читать, и мы будем их воспитывать через века. Мы пока просто не отдаем отчет. Думайте, что вы создаете на века эту личность.



По словам Александра Цыпкина, чтобы не запутаться в социальных сетях интернет-голодание просто необходимо. Так называемые разгрузочные дни позволяют бороться с социальной зависимостью.



Соцсети детям, да и взрослым - не игрушки. Да, они могут помочь в карьере и наладить личную жизнь, но они же могут и всё разрушить. Теперь у нас сотни друзей по всему миру. А когда есть такой выбор все сложнее конкурировать и доказывать, что ты лучший. Социальные сети - это наше отражение в зеркале. И каким его увидят окружающие зависит исключительно от нас самих.

