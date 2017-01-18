Царство льда в Перми

На ледовой площадке, как в ювелирной мастерской под открытым небом. В морозном воздухе под натиском металла врезающегося в толщу льда образуются "созвездия бриллиантовой" пыли. Сами "алмазные" глыбы в этом году невероятной чистоты. С тем глубоким оттенком синевы, как будто специально созданным для "космической" темы.



Юрий МИСТРЮКОВ (Россия), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Отклик есть, даже когда еще ничего не готово, просто стоят кубы, но люди уже радуются. Иногда приходят бабушки, угощают пирожками.



Без зрительской поддержки малазийцу Чонг Минг Йонгу пришлось бы туго. На родине у него сейчас больше тридцати, а уральские -20 - серьезное испытание. Когда Чонг не разъезжает по фестивалям - работает дизайнером блюд в ресторанах. Режет скульптурные композиции из фруктов. А заодно тренируется. Канадец Ларри Макфарлейн, можно сказать, его коллега. Ресторатор и повар, создает фигурки из шоколада и другие кулинарные шедевры. Зима для Ларри - горячая пора. За три месяца может поучаствовать в пол дюжине фестивалей. На 5 Кубке вместе с напарником из России Константином Кузяриным ваяют "космос" отождествив его с самым прекрасным земным чувством.



Лоуренс МАКФАРЛЭЙН (Канада), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Любовь - это и есть космос, сколько ей посвящено произведений: живопись, литература, музыка - все о любви. Это самая сильная тема из существующих и до сих пор самая неизученная. О любви мы рассказываем посредством музыки, всепроникающей. Она легко преодолевает расстояния.



В отличие от снежной площадки, где скульпторы имеют дело с уже готовым кубом прессованного снега, здесь задача усложнена. Мастерам приходится монтировать несколько многотонных ледяных блоков, сшивая конструкцию между собой водой. Инструментами работают осторожно, чтобы ненароком не нарушить гармонию замысла. Все-таки материал требует к себе особого отношения. Кроме современного оборудования пользуются хенд-мейд-разработками. Инструментарий часто доводится до ума самими скульпторами, отчего изваяния обретают неповторимую индивидуальность.



Вадим БАНДАРЕЦ (Беларусь), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Многое можно купить, например, заказав из Америки за довольно большие деньги, там особенные специальные фрезы делают под заказ, но это больше наследие советского прошлого, которое можно отыскать где-то. Приходится ходить по барахолкам, рынкам, где продают какие-то фрезы.



Сама возможность увидеть, как носорог бабочкой взмывает в небо, а планета маленького принца вращается на расстоянии вытянутой руки - стоит того, чтобы вырваться из потока обыденности в космос зимнего творчества.