Снежное чудо в Перми

Что делать, если ты космический путешественник и тебя занесло на неведомую планету. А ее обитатели огнедышащие драконы? Быть осторожным!Предупреждает команда из Китая. И демонстрирует в работе высший пилотаж. Грамотно монтируя культурный код своей страны с темой зимнего вернисажа. Как скульпторам удается так тонко прорабатывать детали, учитывая сыпучесть материала - остается загадкой. Китайская команда одна из самых титулованных на российском Кубке.



Сянгуо МЕНГ (Китай), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- У нас у самих в Китае в Харбине проходит один из самых крупных международных фестивалей. Искусство создания снежной и ледовой скульптуры в нашей стране возведено чуть ли не в культ, так оно нравится китайцам. Мы с моим напарником уже в третий раз участвуем в "Зимнем вернисаже", поскольку у Кубка серьезный статус в профессиональном сообществе, так что здесь побороться за победу честь для нас.



А вот мексиканцы Карлос Перейра и Максимильяно Гонсалес в Перми впервые. Команда тоже весьма удачно использует культурный маркер, делегировав календарь индейцев майя представлять вселенную. Космос получился суровым, зато страшно интригующим. Мексиканцам в Перми хоть и нравится, и девушки у нас красивые, и снега столько, что глаза разбегаются, и город симпатичный, но гости честно признаются - настрадались от погоды.



Карлос Мигель Рамирез ПЕРЕЙРА (Мексика), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»



- Нам никогда не приходилось работать при такой низкой температуре. На "Зимний вернисаж" мы приехали налегке, не подрасчитали. Если бы не организаторы Кубка даже и не знаем чтобы делали, наверняка тут же простудились и слегли, но нас спасли. Обеспечили теплой одеждой и обувью, в общем теперь мы знаем - у России щедрая душа.



Символом вселенной для Элены Рисмондо из Словении и ее напарника из Италии Джана Бонфадини стало дерево. В нем они увидели и вечное обновление, и основу жизни. Крона дерева поддерживает планету ясно давая понять, пока оно существует - земной шар вне опасности, и спокойно может продолжать свое путешествие во вселенной. На заключительном этапе сферу подсветят изнутри, так что зрелище будет фантастическим, обещает команда и делится своими секретами мастерства.



Элена РИСМОНДО (Словения), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Я по образованию археолог. Мне моя профессия очень помогает - это привычка бережно и осторожно работать с культурным слоем. Так что наши снежные раскопки внутри планеты - неслучайны. В работе со снегом я в том числе использую археологические инструменты, среди которых есть и такие, которые сделаны собственноручно. Кубок - исключительная возможность понаблюдать, как в профессиональном смысле эволюционируют мои коллеги-скульпторы, многих из них я знаю много лет.



Десять гигантских белоснежных вселенных почти готовы. Остались последние - самые горячие дни соревнований, а это значит, мы зрители очень скоро увидим ту самую - финальную точку, которая и явит нам космос совершенства человеческого мастерства. Не пропускайте самые восхитительные моменты этой зимы.