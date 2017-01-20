Снежная скульптура пермяков победила в конкурсе "Зимний вернисаж"

Судьи наблюдают за работой скульпторов последние несколько дней конкурса. Прикидывают и так, и эдак. Опытным взглядом, отмечая несовершенства работ или наоборот - не находя их. И наконец наступает момент истины. Жюри определяет героев пятого "Зимнего вернисажа".



Мария СПАРЖИНА начальник отдела изобразительного искусства Министерства культуры РФ:



- Работы все высочайшего уровня. Работая с художниками, зная насколько для каждого из них работа - как ребенок, очень хотелось поддержать всех. Очень страшно и больно кого-то обидеть, не заметить, все члены жюри очень внимательно смотрели, были очень серьёзные прения, мы спорили, друг друга убеждали. Хотелось, конечно, чтобы все уехали отсюда счастливыми.



Кто точно уедет из Перми счастливыми, так это победители в номинации "Ледовая скульптура" братья Мистрюковы из Рязани. Их изваяние - "Космический танец Шивы" покорил большинство членов жюри. Судьям в этом году пришлось непросто, учитывая, что конкуренция на ледовой площадке зашкаливает. Сильными были и идеи, и их воплощение. Интересно, что работа Мистрюковых - еще один повод вспомнить известное высказывание: "талант всегда пробьет себе дорогу".



Юрий МИСТРЮКОВ (Рязань), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Толщина блоков была 60 см, а мы рассчитывали на 30. Была неделя подготовки, чертежи с разных сторон и планов с точностью до сантиметра рассчитанные на 30 см, мы приезжаем, а здесь в 2 раза больше. Получается, все предварительные работы они ни к чему... И приходится ночью в отеле под коньяк все перечерчивать, но справились.



В номинации "Снег" победа досталась нашим землякам. Рустам Исмагилов и Лев Безматерных получили ее за скульптуру "Дача далеко, зато с видом на Землю". Жюри оценило масштабность работы, филигранность исполнения и нетривиальный подход к космической теме.



Юрий ЛАПШИН, председатель жюри конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Куб удалось приподнять над поверхностью - это уникально. В целом использование материала было безупречно.



Поскольку тема этого года "Космос", то была заявлена новая награда. Одно из пермских предприятий, специализирующихся на производстве ракетных двигателей, отметило работу Вадима Бандарца из Белоруссии и его напарника Евгения Гоманова из Ростова на Дону. А сами ребята отметили неожиданную подготовленность пермяков.



Вадим БАНДАРЕЦ (Беларусь), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Зрители, публика в Перми сразу заметно, что очень культурная и подготовлена к восприятию искусства. Иногда бывает на таких проектах, что кто-то хочет залезть, ломают, а здесь видно, что такое благоговейное отношение.



Двадцать команд из 14 стран оставляют в наследство нашему городу два десятка скульптур. Две художественные галереи под открытым небом - прекрасный повод провести время на свежем воздухе в самом сердце города.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- Ледовые и снежные работы, они станут украшением нашего ледового городка, который будет радовать жителей города Перми почти месяц. У нашего ледового городка появилось второе дыхание. Я очень рад, что творческий успех посетил наш город, поэтому продолжаем двигаться в том же направлении только вперед.



Нам же остается сказать спасибо, всем кто принимал участие в пятом российском кубке и всем тем, кто организовал его. Чем красивее и интереснее становится наш город - тем больше хочется его любить.