Смерть поэта: 180 лет назад не стало Александра Пушкина

Прошло 180 лет, а споры в литературном сообществе вокруг этого события не утихают и до сих пор возникают новые версии. Обсуждают их и в пермской "Пушкинке", в день памяти поэта. В библиотеке, носящей имя поэта, ежегодно проводят мероприятия и в день рождения, и день смерти Пушкина. К слову, само учреждение обрело имя поэта в 1967 году, расположившись в старинном особняке Смышляевых и, как оказалось, неслучайно.



Марина ДЕМИДОВА, главный библиотекарь Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина:



- Вот этот старинный особняк, в котором располагается библиотека имени поэта, он тоже связан с его именем. Связан с именем поэта и наш город, хотя известно, что Пушкин в Перми никогда не бывал и очень многие его друзья, знакомые здесь бывали проездом, некоторые жили здесь подолгу. И в нашем доме тоже в разные периоды останавливались друзья Пушкина, знакомцы Пушкина.



Особую ценность в библиотеке имеет хранимая книга "Жизнь Суворова", 1819 года выпуска. Самое старое издание "Пушкинки", когда-то находилось в фондах Императорского Александровского лицея, где в свое время учился Пушкин. Сам же А.С. никогда не был в Перми, а мог бы, если бы не перебежал ему дорогу заяц и он не отказался от участия в восстании декабристов 1825. Несмотря на это, память поэта увековечена в разных местах города. Так его имя носит одна из центральных улиц Перми, к слову свое название она получила в 1937 году, в год столетия со дня смерти поэта. Есть в нашем городе даже пушкинская баня. А вот история главного памятника поэту в нашем городе была непростой.



Наталия ПОПОВА, корреспондент:



- Памятник Пушкину появился в Перми только в конце прошлого столетия. Скульптуру поэта изготовили в Москве, в 1983 году, однако по каким-то причинам, денег на ее установку в Перми не нашли. Долгие годы скульптура хранилась на одном из пермских заводов. И лишь в 1993 году состоялось торжественное открытие памятника.



Несмотря на физико-математический уклон, 9 школа в Перми также носит имя великого поэта. И в ней с особым трепетом хранят ценный подарок, связанный с Пушкиным. Самый ценный экспонат школьного музея - это посмертная маска А.С. Пушкина, она была подарена нашей школе семьей Ронзиных в 1965 году. Название в честь поэта школа получила 80 лет назад. Здесь отмечают важные события, следуя пушкинскому календарю. Эти традиции накладывает свой отпечаток на образовательный процесс.



Светлана ВАНЬКОВА, учитель русского языка и литературы, руководитель методического объединения учителей русского языка и литературы школы №9 Перми:



- Мы стараемся воспитывать интеллектуальную элиту России, а это значит, что наши ученики должны уметь процитировать произведения Пушкина, наши ученики должны уметь держать себя на сцене, выразительно читать, представлять какие-либо образы, должны уметь себя вести на таких светских мероприятиях как бал, наши ученики не могут быть равнодушными к русской культуре.



И ученики подтверждают слова учителя. К имени Пушкина относятся с большой ответственностью, и с удовольствием читают не только его стихи, но и о самом поэте.