(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 79 лет

25 Января 10:36
Хриплый баритон. Ярко выраженная мимика. И даже прической похож. Спутать этого человека с известным советским исполнителем Владимиром Высоцким очень просто. Житель Чусового Александр Шпагин творчество народного музыканта полюбил еще в детстве. Сегодня для всех он - уральский Высоцкий.
12
Александр ШПАГИН, музыкант:

- Я пою Высоцкого. Так случилось, что по природе физической у меня действительно такой голос. У меня не смыкание связок. Это в принципе беда для профессии. Но так было принято раньше считать. Оказалось, что это совсем не беда, а какой-то плюс. Такой низкий нормальный мужской голос.

Александр убежден, роднит с Высоцким его не только внешнее сходство и голос. Уральский двойник артиста считает его родственной душой.

Александр ШПАГИН, музыкант:

- Я убежден, что поэт - это не тот, кто пишет про небо, солнце и любовь. Это итак все понятно, так жить должны. А прежде всего поэт - это тот человек, который реагирует сразу на то, что в стране в его.

Народный из всех народных. Его исполнение далеко от эстрадного вокала и оперного пения. Но именно поэтому, считает исполнитель, его так полюбили слушатели. Он дает публике возможность ощутить, что перед ними - тот самый Владимир Высоцкий.

Владимир Высоцкий. Его персона осталась в памяти миллионов. А вещи часто - аукционные лоты. Книги, автографы и, конечно, виниловые пластинки - за редкие экземпляры пермяки-коллекционеры отдавали сотни тысяч. Но больше всего ценятся живые записи концертов исполнителя.

5 часов на машине и вы в мире Высоцкого, а вернее в его музее в Екатеринбурге. Личный мерседес с инструкцией и семиструнная гитара, на которой бард играл у себя дома.

Он творил и пел вопреки всему. От военных песен до композиций, которые сегодня исполняют в каждом турпоходе. Хоть в Перми своих концертов он не давал, тексты Владимира Высоцкого до сих пор близки многим жителям краевой столицы.

25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 79. Все присущее его поколению было свойственно и ему, но вдвойне и втройне. И утроенные человеческие качества в сумме составляли эту уникальную личность.
Метки: Высоцкий
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
25 Января