Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 79 лет

Александр ШПАГИН, музыкант:



- Я пою Высоцкого. Так случилось, что по природе физической у меня действительно такой голос. У меня не смыкание связок. Это в принципе беда для профессии. Но так было принято раньше считать. Оказалось, что это совсем не беда, а какой-то плюс. Такой низкий нормальный мужской голос.



Александр убежден, роднит с Высоцким его не только внешнее сходство и голос. Уральский двойник артиста считает его родственной душой.



Александр ШПАГИН, музыкант:



- Я убежден, что поэт - это не тот, кто пишет про небо, солнце и любовь. Это итак все понятно, так жить должны. А прежде всего поэт - это тот человек, который реагирует сразу на то, что в стране в его.



Народный из всех народных. Его исполнение далеко от эстрадного вокала и оперного пения. Но именно поэтому, считает исполнитель, его так полюбили слушатели. Он дает публике возможность ощутить, что перед ними - тот самый Владимир Высоцкий.



Владимир Высоцкий. Его персона осталась в памяти миллионов. А вещи часто - аукционные лоты. Книги, автографы и, конечно, виниловые пластинки - за редкие экземпляры пермяки-коллекционеры отдавали сотни тысяч. Но больше всего ценятся живые записи концертов исполнителя.



5 часов на машине и вы в мире Высоцкого, а вернее в его музее в Екатеринбурге. Личный мерседес с инструкцией и семиструнная гитара, на которой бард играл у себя дома.



Он творил и пел вопреки всему. От военных песен до композиций, которые сегодня исполняют в каждом турпоходе. Хоть в Перми своих концертов он не давал, тексты Владимира Высоцкого до сих пор близки многим жителям краевой столицы.



25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 79. Все присущее его поколению было свойственно и ему, но вдвойне и втройне. И утроенные человеческие качества в сумме составляли эту уникальную личность.