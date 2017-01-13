Сегодня ночью наступит Китайский Новый год 2017

За 2 дня до торжества Шань-Шань убирается в комнате: делать это во время праздников китайские обычаи не позволяют, а затем - готовит специальные конверты, на которых старательно вычерчивает поздравительные иероглифы.



Шань-Шань ШИ, студент филологического факультета ПГНИУ:



- В Китае существует такая традиция, что на Новый год родители обязательно дарят детям деньги. Поэтому дети очень ждут Новый год, это их самый любимый праздник!



Воспитанники Пермского восточного центра разучивают слова традиционной праздничной песни. Её исполняют во время ночного гулянья. Ещё один важный этап подготовки к Новому году - украшение помещений специальными талисманами "чун годзия".



Александр МОРОЗОВ, преподаватель китайского языка:



- Надписи красного цвета по преданию отпугивают мифическое чудовище. Это обереги от злых духов, которые могут прийти в этот день.



В праздничные дни по всему Китаю запускают фейерверки, громкие хлопки и яркие вспышки которых окончательно отпугивают незваных сущностей. Залпы салютов раздаются то тут, то там на протяжении 15 дней - именно столько длится торжество по случаю Нового года. В этом, согласитесь, мы очень похожи.



Александр МОРОЗОВ, преподаватель китайского языка, востоковед:



- Покупаются заранее билеты, очень большие очереди, большие перемещения людей из одной части страны в другую. Потому что все скучают друг о друге. Именно в этот период времени встречаются, общаются.



Праздничные гулянья в Китае начинаются в первое новолуние первого месяца года. В 2017-м это произойдёт 28 января в 3 часа по московскому времени. Кстати, символ 17-го, огненный петух, у жителей Поднебесной в особом почёте.



Инь ТАНЬ, преподаватель китайского языка:



- Петух - это "ти", а счастье у нас - это "ти". Похож, да? Поэтому новогодней еды обязательно является петух! Если в год петуха едят петуха, едят курицу, то будешь счастлив.



Поэтому в противовес убеждениям россиян на новогодних столах китайцев будет стоять курица! Но есть среди кулинарных обычаев жителей Китая предельно схожие - с нашими. Например, в самый канун Нового года все собираются в кругу семьи и друзей, чтобы собственноручно лепить пельмени.