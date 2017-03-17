Сегодня день святого Патрика: история и традиции

По преданию святой Патрик принес христианство на языческий остров. Но сегодня это не только религиозный, но и культурный феномен, а дата неофициально считается международным днем Ирландии. Как правило, в этот день даже католическая церковь, в традиции которой сейчас идет пост, делает небольшие послабления для верующих.



Вступительная часть мессы, которая посвящена святому Патрику, как правило, читается во время вечерней службы в католических церквях зеленого острова, в Канаде и ряде других стран. Услышать ее можно и в России, но на усмотрение настоятеля.



Отец Дмитрий, настоятель прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии:



- В России может быть как-то и празднуется этот день не официально, но в церкви, так как это совпадает с великим постом нет каких-то особых мероприятий, по крайней мере, католическая церковь в России специально не организует эти вещи, люди сами собираются, вот меня приглашали несколько лет назад наши прихожане, которые отмечают этот день.



Пермские протестанты святого Патрика тоже почитают, но особых торжеств в этот день не планируют. Зато, после признания ряда западных святых неделю назад, впервые его имя помянут и в русской православной церкви. И сделают это 30 марта.



День святого Патрика - далеко не первый праздник, вышедший за пределы церкви. Некоторые сравнивают его, к примеру, с днем святого Валентина, который также празднуется католической церковью, но для обывателя - все же больше просто день влюбленных. Впрочем, если даже думать про день святого Патрика, как про день единения и хорошего настроения, - это тоже неплохо.