«Россияне» впервые выступили на родине Деда Мороза

Пермский коллектив шоу-группы «Россияне», под руководством Василия Поплёвко, исполняя директиву «Центра управления волшебством» вотчины Деда Мороза, открыл Год музыкальных приключений в новогоднюю ночь в исторической жемчужине России – городе Великий Устюг.



«Россияне» после посещения вотчины Деда Мороза подарил жителям и гостям Великого Устюга чудесное настроение и праздничный задор с 2-х часовой программой «Новогодний Диско-хит Дедов Морозов!». В концертной программе прозвучали песни о Перми и крае, хиты 1980-2016 годов в оригинальных авторских аранжировках.



Выступление проходило на Центральной концертной площадке родины Деда Мороза, которое началось праздничным салютом. Волшебный Новый год вместе с шоу-группой «Россияне» встретили 15 тысяч зрителей Великого Устюга, среди них были гости со всей России, а также из Норвегии, Белоруссии, Финляндии, Франции, Англии и США.



Вела новогоднее торжество пермячка Лилия Хазипова, подарившая устюжанам эксклюзивный конкурс из Анадыря «Замороженные футболки», победителем и обладателем приза которого стал счастливый гость из белорусского города Бобруйска.