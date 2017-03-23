Пресса Перми сделала свой выбор

Ведущие средства массовой информации ежегодно выбирают людей прославляющих Пермский край. Тех, чья деятельность и поступки оказались наиболее заметными в мире массмедиа. Здесь нет номинаций, победителей и проигравших - за это собственно премию и ценят.



В этом году среди награжденных: генеральный директор клуба "Парма" Александр БАШМИНОВ за возражение баскетбола в Прикамье, Максим КИС за создание цивилизованной системы платных парковок в Перми. Компании "Метафракс" и "ЕвроХим" за инвестиции в новые производства и создание дополнительных рабочих мест, Инна Савченко за помощь детям оставшимся без попечения родителей, артисты пермского балета Инна Билаш и Никита Четвериков за победу в престижном российском конкурсе, Станислав Шестаков за правовую помощь жителям и журналистам в вопросах ЖКХ, Анастасия Гилёва за реализацию социальных программ по поддержке семей с детьми инвалидами. Пермские робототехники за инновации, предпринимателя Александра Флегинского за открытие первой в Перми частной филармонии. А председателя правления "Пермского землячества" Андрея Кузяева за помощь классическому университету в установке памятника Мешкову.



Одна из статуэток в виде золотого трона досталась министру промышленности и торговли Денису Мантурову за поддержку прикамских предприятий на федеральном уровне. Глава региона Максим Решетников пообещал лично передать ему награду.