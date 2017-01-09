Пермяки встретили Рождество Христово
09 Января 14:00
Холод сковывает движения уже по дороге к храмам, но, несмотря на это, сотни православных верующих пришли на рождественскую службу.
В Перми центром торжеств стал Свято-Троицкий кафедральный собор, где стали собираться еще накануне вечером. Всё в праздничном убранстве - рождественские ели, как символ вечной жизни, и хризантемы, как символ чистоты. А на улице рядом с каждым православным храмом можно увидеть праздничные вертепы, символ рождения Христа.
Готовиться к празднику начинают чуть ли не за две недели. Именно тогда проходят первые службы - навечерие, что означает пророчество о приходе Христа. В конце ноября начался 40-дневный рождественский пост. Последний его день - сочельник - считается самым строгим. Когда есть нельзя вплоть до самого вечера.
С завершением рождественских богослужений праздник не заканчивается. Наступают святки - время гуляний, особых угощений и время милосердия.
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