Пермяки подарят петербуржцам икону святителя Стефана Великопермского

Ещё на подходе процессии на колокольне Свято-Троицкого Кафедрального Собора раздался звон - приветствие святыни и верующих.



Икону святителя Стефана Великопермского пермяки преподнесут в дар петербуржцам в честь годовщины Дня снятия блокады Ленинграда. Инициатором события стал председатель правления Пермского землячества в Санкт-Петербурге Григорий МЕНЬШИКОВ.



Григорий МЕНЬШИКОВ, председатель правления Пермского землячества в Санкт-Петербурге:



- Надо сказать, что раньше Великопармская, Великопермская, епархия, она была, по сути, от Тихвина до Чердыни - это та земля, куда была произведена эвакуация из Ленинграда, а город Пермь стал городом-дублером во время войны. Сюда было перенесено 70 оборонных предприятий, 50 детских домов, а также культура, искусство было перенесено.



За святыней в Прикамье прибыл настоятель Кронштадтского Морского собора архимандрит Алексий, который отметил, что в годы войны кроме десятков промышленных предприятий, детских и культурных учреждений, почти 400 тысяч ленинградцев было эвакуировано в Пермь. И это навсегда объединило наши города.



В Петербурге верующие встретят икону на Ладожском вокзале, откуда опять же, крестным ходом, доставят святыню в храм Успения Пресвятой Богородицы, который в народе называют "Блокадной церковью".