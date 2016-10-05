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Пермяки подарят петербуржцам икону святителя Стефана Великопермского

23 Января 15:38
Из Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря на Соборную площадь доставили икону святителя Стефана Великопермского. Отсюда, уже крестным ходом, святыню пронесли по Перми вдоль набережной Камы.
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Ещё на подходе процессии на колокольне Свято-Троицкого Кафедрального Собора раздался звон - приветствие святыни и верующих.

Икону святителя Стефана Великопермского пермяки преподнесут в дар петербуржцам в честь годовщины Дня снятия блокады Ленинграда. Инициатором события стал председатель правления Пермского землячества в Санкт-Петербурге Григорий МЕНЬШИКОВ.

Григорий МЕНЬШИКОВ, председатель правления Пермского землячества в Санкт-Петербурге:

- Надо сказать, что раньше Великопармская, Великопермская, епархия, она была, по сути, от Тихвина до Чердыни - это та земля, куда была произведена эвакуация из Ленинграда, а город Пермь стал городом-дублером во время войны. Сюда было перенесено 70 оборонных предприятий, 50 детских домов, а также культура, искусство было перенесено.

За святыней в Прикамье прибыл настоятель Кронштадтского Морского собора архимандрит Алексий, который отметил, что в годы войны кроме десятков промышленных предприятий, детских и культурных учреждений, почти 400 тысяч ленинградцев было эвакуировано в Пермь. И это навсегда объединило наши города.

В Петербурге верующие встретят икону на Ладожском вокзале, откуда опять же, крестным ходом, доставят святыню в храм Успения Пресвятой Богородицы, который в народе называют "Блокадной церковью".
Метки: Крестный ход Икона Санкт-Петербург Стефан Великопермский
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