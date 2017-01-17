Пермяки могут понаблюдать за работой лучших ледовых мастеров

На кубке принимают участие девять российских команд, среди которых есть пермяки, вот с ними мы и познакомимся.



Впрочем, Рустам Исмагилов в представлении не нуждается. Автор самой популярной скульптуры нашего города - "Пермяк соленые уши", можно сказать корифей "Зимнего вернисажа". Участник кубка с 2011. В Перми давно сложилась своя школа ледового искусства. Исмагилов - яркий ее представитель. В этом году Рустам вместе с напарником, Лев Безматерных тоже из Перми, предпочли льду - снег, отдавая должное его достоинствам.



Рустам Исмагилов (Пермь), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Все городки если раньше делали снежные, то сейчас делают изо льда. Мы хотим показать, что это очень хороший материал. Мне нравится своей белоснежностью, он как мрамор. Снежная скульптура близка к классической скульптуре. Мы отрубаем лишнее и выкидываем, как Микеланджело рубил Давида своего.



Не знаем, как Давид, а Исмагилов ваяет свой "Космос" играючи. А иногда и танцуючи. Поскольку все на эспланаде предрасполагает к веселью и хорошему настроению. Весь день на площадках музыка, а рядом дружелюбные коллеги. Да и сама тема "космической" скульптуры навевает только приятные мысли.



Зато у соседей пермской команды - самое высокое изваяние. Его автор - москвичка Ингрид Струэнзе в Перми почти как дома. В наших краях уже двадцать четвертый раз. Ингрид - опытный участник кубка - в ее послужном списке - 73 фестиваля. Со своим напарником Константином Сиряченко, кстати, пермяком, она познакомилась еще в конце девяностых в нашем же городе. Из тех же самых времен и ее любимый инструмент. Старая терка - талисман удачи.



Вообще же на обеих площадках и ледовой, и снежной царит взаимовыручка. Если что, то соседи любезно дадут взаймы нужный инструмент. Впрочем, организаторы Кубка и городские власти всегда готовы прийти на выручку.



Юрий МИСТРЮКОВ (Рязань), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Мы с этими организаторами работаем не в первый раз. Это наиболее комфортные условия, дело касается мелочей: вовремя приготовленный инструмент, леса, стоит только подать звук и сразу выполняются все желания, это отмечаем не только мы, но и люди, которые приезжают из других стран и городов. Это сразубросается в глаза. Ответственно относятся к работе - это нам ускоряет и облегчает работу.



Владимир и Юрий Мистрюковы - родные братья. Оба скульпторы, участники многочисленных российских и международных снежно-ледовых фестивалей. И, казалось бы, ничем их не удивить.



Юрий МИСТРЮКОВ (Рязань), участник V Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж»:



- Такого льда мы еще не видели - 60 см толщины, он попадается в северных широтах, на Байкале нарастает, но мы впервые столкнулись и сначала немного призадумались, чем же мы будем его резать, такую громадину, но это приятный сюрприз.



Приятные сюрпризы ждут всех пермяков. Каждый день - новые открытия. Очертания изваяний становятся все очевидней и совершенней. С 9 утра до 7 вечера в "Эко-саду" на эспланаде можно вживую понаблюдать за виртуозностью мастерства и полетом мысли лучших мастеров планеты.

