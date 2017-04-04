Пермский цирк обещают отремонтировать к 300-летию города

"Дети сейчас стали более раскручены, поэтому я детей превращаю во взрослых на первом своём приветствии, а взрослых опускаю до уровня детей, в серединке, получается, я делаю с ними всё, что хочу", - говорит народный артист СССР Евгений МАЙХРОВСКИЙ.



Оценил качество представления в Перми и глава "Росгосцирка" Дмитрий ИВАНОВ. Но для того, чтобы ставить в нашем городе поистине масштабные и современные шоу, а самое главное - сделать их просмотр для зрителей комфортным, обновлять необходимо и здание пермского цирка, отметил гость.



Дмитрий ИВАНОВ, генеральный директор ФКП «Росгосцирк»:



- Более 40 лет здание не обновлялось. Должна быть приведена в порядок вся инженерная коммуникация, вентиляция, кондиционирование, для того, чтобы летом можно было спокойно эксплуатировать здание. Звуковое, световое оборудование, эффекты, замена кресел, восстановить фонтан, сделать это такой хорошей прогулочной зоной отдыха. Впереди очень важная дата для города Перми и к этому надо готовиться.



Всего на эти цели потребуется от 600 до 800 млн рублей. Вопрос финансирования работ на данный момент администрация "Росгосцирка" уже начала обсуждать с краевым правительством. Отремонтировать здание планируют к 300-летию города.