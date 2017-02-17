Пермский центр детского творчества «Исток» отмечает юбилей

Татьяна МАЛИНОВСКАЯ, директор центра детского творчества «Исток»:



- У нас есть разные направления - это и художественное творчество, и техническое творчество, мы здесь начали, это, значит, социально-педагогическое направление и спортивное направление. У нас дети занимаются с 6 лет и выше, есть дети, которые занимаются и с 3 лет, это маленькое наше подрастающее поколение.



Важной вехой в карьере "Исток" стал и для многих... Наталья РОСЛЯКОВА, ныне депутат Пермской городской Думы, в прошлом - первый директор центра, также посетила празднование юбилея, а после - прогулялась по родным кабинетам. Существенные перемены в стенах заведения, - новые учебные компьютеры и отремонтированные классы, - конечно, заметны, но сегодняшним потребностям жителей "Водников" учреждению отвечать всё труднее, ведь это - единственное бюджетное заведение дополнительного образования в микрорайоне, отметила депутат.



Наталья РОСЛЯКОВА, депутат Пермской городской Думы, бывший директор центра детского творчества «Исток»:



- Мы здесь смотрим на большие приоритеты, которые стоят, в целом, перед отраслью образования! Потому что у нас здесь развивается сеть детских садов и сегодня этот микрорайон, который может, в отличие от всех других в городе, прямо наводнён новостройками, сегодня практически во всех школах, которые здесь располагаются по 7, по 6 первых классов. И сегодня система дополнительного образования - это досуговая деятельность с детьми. Это то, чем сегодня надо заниматься!



В честь символической даты депутат вручила родному центру сертификат на обновление материально-технической базы, а это означает, что отметка в 2500 детей, которых ежегодно обучает учреждение дополнительного образования - не предел. Стать "Истоком" для новых талантов центр сможет в самом ближайшем будущем.