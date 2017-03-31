Пермская галерея переедет на место ДК «Телта»

Позже решение о переезде многострадальной культурной институции поменялось в пользу площадки на Окулова, 4. Там на месте бывших казарм ВКИУ необходимо было провести масштабную реконструкцию, а потом перевозить фонды галереи.



На этой неделе общественники и представители власти совместно с музейным сообществом пришли к единому мнению, которое и собираются презентовать Главе региона - строить новое здание галереи на месте, где сегодня находится бывший ДК телефонного завода.



Юлия ТАВРИЗЯН, директор Пермской художественной галереи:



- ДК «Телта» будет сноситься в любом случае. Это здание аварийное. Там будет реновация самой улицы. Планируется создание такого культурного кластера, "культурной мили" от Речного вокзала до этой зоны. Было бы разумно туда же перенести и построить там здание для галереи. Должен состояться архитектурный конкурс, а после этого строительство. По времени - это приблизительно столько же, сколько, если бы начали строить, вышли на площадку по адресу Окулова, 4. Потому что там история, очень сложная для строительства. Реконструкция по времени заняла бы столько же, сколько строительство нового здания. То есть, планируется, наверное, два-три года.