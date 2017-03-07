Пермь и Сталин: интересные факты из истории города

Спустя год после ввода предприятия в строй в 34-м заводу №19 присвоили имя вождя народов. Несколько лет спустя в районе промышленного учреждения разросся целый жилой посёлок для рабочих и проспект, также названные в честь Иосифа Сталина.



Не только имя, но и лик лидера Советского государства в 30-е увековечен в Перми. В нашем городе появились сотни памятников и бюстов Сталину. Самые грандиозные из них - скульптура напротив здания заводоуправления, рядом с домом инвалидов на Белой горе и монумент на площади перед ж/д вокзалом. На его перронах были развешаны десятки агитплакатов и лозунгов в честь генерального секретаря ЦК ВКПБ, аналогичные - украшали и нынешнее здание городской думы. Но, пожалуй, самым символичным инструментом пропаганды в нашем городе стал совместный портрет Сталина с Молотовым.



В 1956 году после доклада Хрущёва на 20-м съезде КПСС начинается всесоюзная десталинизация. Голова от статуи Иосифа Виссарионовича, хранящаяся в фондах Пермского краеведческого музея, - один из немногих сталинских артефактов, сохранившихся до наших дней. В 50-е гг. было дано поручение сверху - уничтожить все плакаты и памятники, связанные с именем бывшего вождя. Но город не всегда легко расставался с символами культа личности.



Сегодня жителям Перми о духе сталинских времён напоминают лишь несколько многоэтажек, построенных в 30-40 годы. О них мы расскажем в ближайших выпусках Утреннего и Вечернего вестника.