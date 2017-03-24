Пермь готовится к празднованию 9 мая

Монтаж наружных элементов будет происходить с 25 апреля. Генеральным слоганом праздничных мероприятий станет «Победа всегда за нами!».



День Победы начнется с торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. В нем примут участие 23 «коробки» военных, свыше 20 единиц военной техники, а также курсанты Кремлевского полка. Будет предусмотрено 12 000 зрительских мест.



На экране у Театра-Театра будет организована трансляция парада с Октябрьской площади. Праздничный концерт, который также состоится на площади у Театра-Театра, продлится до позднего вечера и завершится большим 10-минутным фейерверком.



Уже началась работа пермского штаба акции «Бессмертный полк». Стать участником акции может каждый желающий. Ожидаемое количество участников – более 30 000 человек.



В рамках подготовки к торжественному прохождению войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади состоятся две репетиции – 4 и 7 мая. На время репетиций Октябрьская площадь будет закрыта для транспортного движения, но все желающие смогут посмотреть подготовку к параду.



Также до 1 апреля продолжается набор в волонтерский Корпус 72-й годовщины Победы. 300 добровольцам предстоит стать незаменимыми помощниками в День Победы. На их плечи будут возложены разные обязанности: от сопровождения ветеранов до выстраивания «живого» коридора по маршруту шествия участников акции «Бессмертный полк» - от Октябрьской площади до главной сцены у Театра-Театра.