Надо знать: памятники поэтам и писателям в Перми

Позже появились бюст и скульптуры, посвящённые героям чеховских рассказов. И это, несмотря на то, что своё первое впечатление о нашем городе писатель выразил в не самых лестных строках!

Зато наше всё - Александр Сергеевич Пушкин. Он неоднократно воспевал прикамскую природу... Однако, скульптуру великого писателя хронически преследовали неудачи. В 1983 году в Пермь доставили свежеотлитый памятник поэту, но в городской казне не оказалось денег на его установку.Так монумент скитался по свалкам города 10 лет, пока в июне 1993-го его не установили в сквере по ул. Сибирской. С тех пор почти ежегодно памятник подстерегала другая проблема - вандалы. От их нападения в прошлом году существенно пострадали декоративные решётки с героями произведений Пушкина. Всему причина - хрупкость материала ограды, отмечают в городском центре охраны памятников.Татьяна ЧЕСНОКОВА, директор городского центра охраны памятников г. Перми:- По предмету охраны предполагается, что эта фигурная ограда должна быть выполнена из бронзы, но бронза сам по себе такой материал, который будет всегда привлекать интерес не совсем законопослушных граждан. Но сегодня очень много композитных материалов. Я думаю, что такое решение будет найдено. Постепенно заменим все элементы.А вот состояние монумента, посвящённого Борису ПАСТЕРНАКУ, нареканий не вызывает! Впрочем, установили его совсем недавно, в 2009 году. Хотя именно Пермь стала местом, где в жизни писателя произошли самые судьбоносные события. Тогда Пастернаку было 26 лет и он до сих пор не мог определиться, кем стать: музыкантом, поэтом или философом.Кирилл ДИЕВ, корреспондент:- Роман "Доктор Живаго" полностью оправдывает месторасположение бюста писателя. Ведь неподалёку от монумента находится Пушкинская библиотека, которая в произведении названа "городской ЮРЯТИНСКОЙ библиотекой". В ней встречаются герои романа Юрий и Лара. Более того, сам Пастернак был постоянным посетителем этого учреждения.Память других поэтов и писателей, связанных с нашим городом, увековечена в 26 мемориальных досках. Они закреплены в местах жительства и работы Осоргина, Бажова, Маминого-Сибиряка, Кузьмина, Решетова, Правдина и многих других авторов. А с недавних пор памятные таблички стали размещать на аллее доблести и славы. В прошлом году была установлена плитка в честь Владимира ВОРОБЬЁВА, написавшего детскую сказку "Капризка".