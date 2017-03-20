Как выживают художники-шаржисты в Перми

Юлия БОЙКОВА, художник-шаржист:



- У меня был такой заказ, когда подруга заказала своей подруге на торжество какой-то шарж. Когда я отправила ей фотографию на согласование, то она попросила: "Пожалуйста, нарисуйте чуть-чуть похудее", потому что, она расстроится. У неё щёки-то на

самом деле не маленькие!



Но чаще всего приукрашивать не приходится. По словам Юлии БОЙКОВОЙ, основные заказчики шаржей - представительницы прекрасного пола, которые готовят презент для своих мужчин.



Юлия БОЙКОВА, художник-шаржист:



- Чаще всего это такого рода мероприятия, как свадьбы, ну, видимо, чтобы оставляли какие-то маленькие приятные моменты. Чаще всего это даже не шаржи, а карикатуры, потому что нарисовать буквально за 2-3 минуты что-то такое схожее... Скорее всего, это просто большой нос, ушки, глазки. Качественного шаржа не нарисовать за 3 минуты!



Художник Роман ХУСНУЛЛИН, в отличие от многих своих коллег, рисует с помощью графического планшета и компьютера. Но и у такого рисунка есть душа, считает Роман, ведь и в этом случае - ручная работа.



Сегодня современные технологии позволяют создавать шаржи самостоятельно. Доступны десятки самых разных программ и приложений. Один клик и "шедевр" готов. Без души, зато - бесплатно. Но, тем не менее, спрос на шаржистов-профессионалов остается. Ведь эти работы индивидуальны и рисует их художник, а не бездушная машина.